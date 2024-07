Carlos Sainz: "No tenemos ni confianza ni ritmo"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) fue contundente con su autocrítica después de ser séptimo este sábado de cara a la parrilla del Gran Premio de Gran Bretaña, donde confirmó que no tiene ni "confianza ni ritmo" en el coche. "Muy estresante, como siempre en estas condiciones, siempre piensas que te puede pasar a ti cualquier cosa", explicó en declaraciones a Dazn, después de un sábado complicado entre mojado y seco en Silverstone. Sainz lamentó la mala gestión de la Q3. "Lo positivo es que hemos pasado a Q3 y luego una pena porque creo que nos hemos dormido un poco al final. Hemos salido muy tarde y no hemos podido hacer la vuelta que queríamos. Hemos tenido un outlap con Fernando y con Piastri que ha sido un lío. No hemos preparado bien la rueda y nos ha costado seguramente un par de posiciones", apuntó. "No tenemos ni confianza ni ritmo ahora mismo en el coche. Es algo que tenemos que trabajar en circuitos de alta velocidad. Está claro que no estamos yendo bien. Los de delante se nos están escapando un poco. Cuando ves dónde está Mercedes ahora y dónde estaba hace seis carreras, te demuestra que hay algo con lo que no estamos acertando", añadió.

Compartir nota: Guardar Nuevo