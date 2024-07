Biden afirma en un acto de campaña que permanecerá en la carrera presidencial y ganará contra Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha mostrado contundente este viernes durante un acto de campaña en Madison, capital del estado de Wisconsin, desde donde ha reiterado que permanecerá en la carrera hacia la Casa Blanca y que ganará contra el expresidente Donald Trump. "Probablemente habréis escuchado que tuve un pequeño debate la semana pasada. No puedo decir que haya sido mi mejor actuación, pero desde entonces ha habido mucha especulación. ¿Qué va a hacer Joe? ¿Se quedará en la carrera? ¿Qué va a hacer? Bueno, aquí está mi respuesta: Me postulo y voy a ganar de nuevo", ha sentenciado. Biden ha afirmado que cuando uno se cae se levanta y ha reiterado que no va a permitir que "un debate de 90 minutos borre los logros que ha conseguido durante los últimos tres años y medio", según ha recogido la cadena NBC News. Está previsto que la cadena ABC News retransmita este viernes una entrevista con el mandatario, que encara en las próximas semanas una importante agenda de mítines --a los que asistirá la vicepresidenta Kamala Harris y la primera dama, Jill Biden-- para convencer al electorado estadounidense. La campaña de Biden también ha anunciado que invertirá 50 millones de dólares (46 millones de euros) en eventos para atraer a una importante franja de votantes, como los Juegos Olímpicos o la Convención Nacional Republicana, según ha informado la cadena CNN. Sus palabras se producen después de que varios mecenas del Partido Demócrata, como el cofundador de la plataforma audiovisual Netflix, Reed Hastings o Abigail Disney, nieta de Roy Disney, cofundador de The Walt Disney Co., le hayan retirado su respaldo. A lo largo de las últimas semanas se han producido algunos episodios en los que se ha podido ver a Biden desorientado o con problemas motrices en actos oficiales. Además, su mala noche en el debate electoral del pasado jueves ha alimentado los rumores sobre una posible retirada de la carrera presidencial. Biden afirmó que su fallido primer debate contra su rival republicano, el expresidente Trump, se debía al cansancio tras sus últimos viajes internacionales, llegando a reconocer que "casi" se queda "dormido en el plató". Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, recalcó que el mandatario "logró superar" aquel debate pese a tener un resfriado.

