Bárbara Rey y su impresionante actuación en la gala Mr Gay España 2024

Desconectando de la dura realidad, Bárbara Rey actuaba este viernes en el Orgullo de Madrid, en la gala Mr Gay España 2024, con su inconfundible tema 'Marionetas de cartón'. Una actuación en la que lo dio todo y dejó a un lado los malos momentos que está atravesando debido al distanciamiento con su hijo y las graves declaraciones que este ha hecho en los medios de comunicación sobre ella y Sofía Cristo. Enfundada en vestido rojo de lentejuelas, la vedette retrocedió a sus años más exitosos en los platós de televisión y en los escenarios y cautivó a todo su público... y al terminar recordó al colectivo que siempre tendrá su apoyo: "¡Os quiero! Y quiero que sepáis que contáis siempre, siempre conmigo". Sin embargo, lo más significativo fue su discurso: "Tenemos que entenderles, tenerles nuestra mano". La actriz dedicaba unas palabras de ánimo al colectivo LGTBI en la celebración de Mr Gay España: "Lo más importante en la vida es que sus hijos tengan un buen corazón, que sean buenas personas, que les apoyen y les ayuden, porque más que queremos las madres y los padres a los hijos, no los quiere nadie. Tenemos que entenderles, tenerles nuestra mano, escucharles y comprender por qué siempre de una forma u otra. El amor es solamente amor, que es lo más grande. Es indistintamente que sea a un hombre o a una mujer, no tiene ningún tipo de diferencia". Además, agradeció el reconocimiento que recibía en este momento tan delicado de su vida: "Estoy bastante emocionada porque bueno, a veces no siempre son momentos muy buenos y el hecho de tener este reconocimiento a nivel profesional pues me llena y me compensa por todo" y el público le animaba gritando: "¡Y guapa, y guapa, y guapa, y guapa, y guapa! ¡Reina, reina, reina, reina!". Por último, Bárbara quiso presumir de su hija Sofía en el día de su 41 cumpleaños: "Es un amor, es maravillosa, vosotros la conocéis, sabéis como es, y sí, estoy muy orgullosa porque tengo motivos para estarlo. Todas las personas que conocen a Sofía la adoran".

Compartir nota: Guardar Nuevo