Un intento de abandono, un ataque de ansiedad y más discusiones... 'Supervivientes All Stars' salta por los aires

La tensión se empieza a palpar en el ambiente entre los supervivientes 'All Stars' que están viviendo en primera persona el cansancio, el hambre y los constantes enfrentamientos que mantienen en la convivencia. En esta ocasión el paso por la palapa durante la gala hizo saltar por los aires la tranquilidad de algunos de los concursantes que incluso amenazaron con abandonar. Una nueva discusión entre Marta y Sofía hizo que los nervios de ambas se dispararan dejando claro que entre ellas no hay vuelta atrás en cuanto a su amistad se reiere. Con el temperamento que le caracteriza, Marta se iba de la palapa amenazando con abandonar el programa debido a la actitud de Sofía que había puesto en duda su amistad con Lola. "Estoy mal, a ver si se van a pensar que tengo a mi novio desquiciado" comentaba Marta antes de regresar a la palapa arrepentida. Durante la ausencia de Marta, también Lola abandonaba la palapa con un ataque de ansiedad debido a la situación de tensión y enfrentamiento que se había producido entre sus compañeras y la impotencia de no poder defenderse de los ataques y las mentiras que, según ella, han dicho Sofía y Abraham. En medio de una gran tensión, también Olga y Sofía se enzarzaban en un cruce de reproches en el que la pareja de Kiko Jiménez se mostraba tajante con la que fuera mujer de Antonio David Flores que prefería guardar silencio. "La experiencia le abala a esta tía, el inventarse historias paralelas de vida, cómo se nota" espetaba Soía haciendo referencia a la vida personal de su compañera.

