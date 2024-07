Scaloni: "El equipo tiene una confianza ciega en su arquero"

Houston (EE.UU), 4 jul (EFE).- El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, admitió que el partido ante Ecuador fue "muy complejo, muy difícil", pero que su equipo "siempre reacciona" y tiene "una fe ciega" en Emiliano Martínez.

"Fue un partido muy complejo, muy difícil. Lo positivo es que pasamos y que el equipo más allá de temas de los que no quiero hablar (las canchas) siempre reacciona. El que entra, entra enchufado y eso es rescatable. En los penales, el equipo siente una confianza ciega en su arquero, aun fallando Leo, y eso es muy importante", dijo en conferencia de prensa.

"Hay arqueros que rozan el balón pero es que Emiliano las ataja, hace ruido de cómo las para. Mejor que sea argentino", indicó.

Scaloni destacó la mentalidad de su equipo cuando no van bien las cosas. "El primer tiempo, más allá de que no se encontró cómodo, el equipo jugó bien y yo creo que Leo también. Pudimos hacer un gol más y hubiera sido diferente".

Scaloni no quiso analizar de forma individual la actuación de Messi. "Estuvo como el resto del equipo", dijo e informó de que "terminó bien el partido". "No creo que tenga problemas", añadió.

Me pone contento la clasificación en una Copa América muy difícil. "Decían que el cuadro fácil es el nuestro y no diría yo eso".

"Cuando no jugamos bien, tenemos una tranquilidad interior de que algo va a pasar y ellos lo sienten así", agregó Scaloni, que admitió que no disfrutó nada. "Ganar así no se disfruta, aunque estamos contentos", apostilló. EFE

