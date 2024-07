Miguel Carballeda: "Vamos a París con la cabeza muy alta, ojalá podamos mejorar un poco el resultado de Tokio"

El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, dejó claro este viernes que los deportistas que competirán en los Juegos Paralímpicos de París van "con la cabeza muy alta" y con el deseo de intentar "mejorar un poco" las 36 medallas de hace tres años en Tokio, y también aludió a la importancia de que la cita finalmente vaya a ser retransmitida por RTVE por su impacto positivo en la sociedad. "Primero, vamos a ir con la cabeza muy alta, con el orgullo de representar a nuestro país y poder escuchar el himno, cuantas más veces mejor, desde el podio. Tuvimos 36 medallas en Tokio, que no era fácil y ojalá que podamos mejorar un 'poquito' ese resultado", señaló Carballeda en su participación en el 'Nueva Economía Forum' junto a la nadadora Teresa Perales. En este sentido, sin olvidar que "pueden pasar cosas únicas en el mundo", el dirigente dejó claro que confía "plenamente" en la ganadora de 27 medallas paralímpicas. "También creo en la suerte, que si no cree el presidente de la ONCE en la suerte, vamos apañados", bromeó al respecto. "Y creo que Teresa nos va a dar una sorpresa muy positiva. En Tokio lo pasó mal y lo pasamos todos mal con un contratiempo, pero ella sacó su medalla. Ahora, sin poder usar sus piernas ni uno de sus brazos, con la fuerza del otro brazo es posible que gane una medalla en 50 metros espalda", añadió. Y este éxito le permitiría igualar las 28 medallas olímpicas del nadador estadounidense Michael Phelps, un "mensaje" que ayudaría "mucho a que se hable de discapacidad". "Por eso, para nosotros, es tan importante que se puedan ver esos Juegos en televisión", advirtió Carballeda, que tiene claro que poder ver la cita parisina en RTVE ayudará a que haya "un cambio a mejor" en la sociedad. "Si no se cuenta, si no se enseña, si no se transmite a través de redes sociales hoy en día, no existe", recordó. El presidente del CPE aseguró que el camino para las personas con discapacidad no ha sido "fácil" y que como ocurre "con muchas otras cosas", todo llegó "un 'poquito' más tarde". "Llegó también el deporte y nosotros fuimos a remolque, siempre cuesta un 'poquito' más. Queríamos ser iguales que los demás, creo que no pedimos tanto, inclusión, igualdad de oportunidades, respeto para todas las personas de este país", subrayó El dirigente también habló del importante papel de la ONCE, organización en la que también está al frente y que "lleva 85 años tratando de hacer cosas para que la sociedad española cambie y mejore" y que en los Juegos Paralímpicos de Barcelona de 1992 "hizo un esfuerzo muy grande y una gran inversión". "No fue un gasto, aquello nos costó en torno a 4.000 millones de pesetas del 92, muchísimo dinero, pero cambió muchísimas cosas. Hay personas que viven en una silla de ruedas que ahora viven en una vivienda cerca del mar, en Barcelona, en lo que fue la villa olímpica y paralímpica", resaltó. PIDE NO AFLOJAR EN EL SUEÑO OLÍMPICO Y PARALÍMPICO DE MADRID También aprovechó la ocasión para pedir que se avive el proyecto olímpico y paralímpico de Madrid. "Tuve la suerte de participar en las tres candidaturas que no ganamos y creo que podíamos haber ganado cualquiera de las tres. Me estudié muy bien el dosier y en lo que tenía que ver con los Juegos Paralímpicos nuestra candidatura era mejor que las otras sobradamente, por Paralímpicos ganábamos con mucha diferencia", relató. Para el mandatario, acoger los Juegos "es lo mejor" que le puede pasar a la ciudad y por eso anima al Ayuntamiento a apostar por ello "si la ciudadanía quiere, que eso es un gran problema hoy en día en cualquier parte del mundo, porque estas cuestiones, como todo en la vida, hay que pagarlas". "Pero transforma una gran ciudad como Madrid, que es la única de las grandes ciudades que no ha hecho unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y creo que también se lo merece. Y nuestros deportistas paralímpicos y los olímpicos españoles también se lo merecen", sentenció. En sus "20 años" como presidente del CPE, celebra haber conseguido el "gran avance" de que el Gobierno les "equiparara" con la puesta en marcha del Plan ADOP para poder buscar sus "compañeros de vida", como le gusta llamar a los patrocinadores, y también pasos como que los deportistas con discapacidad tengan el acceso a los Centros de Alto Rendimiento. "Mireia Belmonte y Bruno Hortelano compartieron habitación con nuestros deportistas y los dos, en entrevistas, hacen una reflexión sobre lo bien que les vino y que les ha servido de ejemplo. Eso se llama inclusión", manifestó. Carballeda apuntó que su cargo en el comité no es "remunerado", pero que está "enganchado" a lo que hace porque cree que "se pueden hacer las cosas cuando hay un sentimiento y un compromiso con un colectivo" como al que pertenece. "No vivo de esto, pero me da la vida", confesó el gallego. En este sentido, valoró positivamente su relación con el Comité Olímpico Español (COE), aunque aclaró que son "dos comités diferentes". "Ellos son el comité rico, nosotros somos el comité pobre. Y ellos le piden ayuda al Gobierno y si le ayudan a ellos, a nosotros en igualdad de condiciones", demandó. "A mí me gustaría que olímpicos y paralímpicos llevaran la misma ropa, en muchos Juegos ha ocurrido, en los anteriores y en estos, no, y es una lástima. Ojalá que se pueda arreglar algún día", sentenció.

