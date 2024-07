Luis de la Fuente: "Conozco muy bien a estos futbolistas y sé que son insaciables"

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ha reiterado este viernes que conoce "muy bien" a sus pupilos y que sabe "que son insaciables", habiendo vencido por 2-1 y en la prórroga a la selección de Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa masculina, tras un partido jugado en el MHPArena de Stuttgart. "Tienen especialmente corazón. Conozco muy bien a estos futbolistas y sé que son insaciables. Lo dije el otro día: no se cansan de competir, de mejorar, de trabajar en equipo, de dar ejemplo, de esa ambición deportiva. Es un orgullo para mí poder dirigir a futbolistas de este calado en valores y en ejemplo deportivo", explicó en rueda de prensa. "¿Es bueno correr o no? Se ha demostrado que igual sin correr se gana el partido y necesitábamos eso, seguramente correr menos y tener más contundencia en los últimos metros, como se ha demostrado que hemos hecho y nos ha sido suficiente para ganar un partido dificilísimo", valoró el seleccionador de la 'Roja'. Además, abogó por "poner en valor lo que se ha conseguido, disfrutar de este momento histórico y cualquier contratiempo que tengamos se va a recuperar mejor mañana con una victoria". "Es verdad que hay unas bajas seguras porque son por tema disciplinario, sanciones; físicamente veremos cómo evolucionamos en estos días, consideramos que todavía hay que ver la evolución de alguno", señaló De la Fuente. "Pedri ha recibido una entrada fortísima que podría haber sido valorada también disciplinariamente en el terreno de juego de otra manera. Pero bueno, la ha recibido en el campo y queremos ser optimistas. Si no, como os he dicho siempre, nunca os diré la excusa de si falta fulanito o menganito. Estoy tranquilo, contentísimo con los 26 que tenemos y, si no está uno, pues tendrá que jugar otro. Y yo estaré tranquilo porque sé que está preparado para competir también", añadió. Sobre si le había sorprendido la dureza del conjunto alemán, De la Fuente respondió tajante:"No, porque esto es fútbol". "El otro día os dije que vengo del fútbol de los años 80. Si quiere alguno ver cómo se jugaba en aquella época... a mí no me asustan estas cosas. Tengo un buen amigo que cuando suceden situaciones de estas dice: '¿Qué quieres, que te den besos?'. Pues esto es fútbol y para eso está un árbitro, para interpretar esas situaciones y aplicar el reglamento cuando corresponde", argumentó el técnico riojano en la sala de prensa. "Muchos partidos a este nivel son al límite e insisto, sin sobrepasar esa línea, hay que aplicarse con toda la energía, con todo el compromiso y la exigencia que es jugar un partido de fútbol. No me quejo de la dureza o no dureza del equipo rival, ni de la actitud del equipo rival. Valoro lo que hemos hecho nosotros en el compromiso, el ejemplo, la sensación de equipo, la sensación de solidaridad, de trabajo, la calidad que tiene estos futbolistas cuando tienen que aplicar y parar el juego, y desarrollar y jugar de otra manera", apuntó. "Estos jugadores muchos han ganado mucho en sus clubes, pero otros vienen de ganar todo en categorías inferiores y eso no es gratis. Entonces cuando llegas a estas alturas de exigencia profesional, al máximo nivel, ya sabes que están habituados a competir y luchar por tener posibilidades de ganar. No se trata de ganar o no hacerlo, se trata de estar en disposición", reflexionó De la Fuente. "Este equipo está siempre peleando y va a estar peleando siempre. Se podrá cuestionar algo, seguramente algún aspecto como todo siempre es mejorable. Pero lo que no se puede cuestionar nunca es el corazón, el compromiso, la raza, el orgullo, la calidad, lo bien que juegan; eso no se puede cuestionar nunca porque este equipo es un valor seguro", aseveró. Luego recalcó que vencer a Alemania "es un mérito exclusivamente de la calidad profesional, futbolística y humana" de sus pupilos. "Mi único mérito tiene que les conozco muy bien y sé que no me van a fallar nunca", agregó. "Por eso elijo a este grupo de jugadores. Seguramente otros elegirían a otros, yo elijo a estos porque sé que no me van a fallar y siempre he dicho y reitero que es un grupo seguro", indicó. "Los que tengan que jugar el próximo día darán de nuevo la cara y estarán de nuevo a un nivel altísimo y competirán por ganar. Se podrá ganar o no hacerlo, pero en cualquier caso estaremos juntos", repitió. "Estoy orgulloso de ellos, es lo que quiero hoy también reflejar y reiteraré también muchas veces: estoy orgulloso de un grupo de jugadores comprometido que son un ejemplo para un país, para una sociedad y para los deportistas que quieren ser cada día mejores", dijo. "Lo que me preocuparía sería llegar al vestuario y ver que no tengo la confianza ni el apoyo. Siempre me he sentido total y absolutamente apoyado por un grupo de jugadores que no hay más que verles en el terreno del juego. Y que yo voy a morir con ellos, como sé que mueren ellos por mí también", apostilló De la Fuente desde Stuttgart. "La historia te pone en su lugar. Seguramente no somos conscientes de lo que ha conseguido este equipo, de lo que estamos consiguiendo hoy y las posibilidades que tenemos. De momento, jugar una semifinal, y veremos hasta dónde llegamos. Pero en cualquier caso, mirando un poquito más allá, sobre todo el ejemplo que está dando este equipo de compañerismo, de valores. Y creo que hay que poner en valor, insisto, estos valores. Además de lo futbolístico, que son buenísimos. No creo que voy a descubrir a ninguno de los futbolistas", opinó. Igualmente elogió que "son capaces de cambiar de registro, de correr cuando corresponde y de no correr cuando no hay que hacerlo". "Eso es interpretar y leer bien el fútbol. Es un ejemplo de trabajar como piña, como conjunto, como que la unión hace la fuerza. Bueno, pues nosotros tenemos esos valores y estamos muy contentos de representarlos. ¿Hasta dónde nos van a llevar? Bueno, Dios dirá. Pero nosotros estamos absolutamente convencidos de que podemos llegar muy lejos", auguró. Además, admitió que la lesión de Pedri había sido "un golpe importante, sobre todo el cambio tan temprano". "Y luego el gol de Alemania en el minuto 98, que verdaderamente ha habido que aguantar un impacto duro y ser capaces de soportar ese momento que es normal de hundimiento, cuando creías que tenías la victoria ya agarrada", relató. "Pero eso también nos enseña y además, como lo he vivido en otras ocasiones, nos enseña que ni en el fútbol ni en la vida, hoy estamos hablando un poquito muy profundos", percibió. "Hay que seguir trabajando y no bajar los brazos nunca y seguir andando; y ante golpe y golpe, hay que seguir caminando. Y vuelvo a decir, este grupo de jugadores son un ejemplo de eso, de los valores", resaltó. "El día que no ganemos, nos pegaréis palos, o a mí por lo menos. Pero me da igual porque sé que habremos dejado todo para intentar conseguirlo", vaticinó. "Nosotros controlamos nuestra euforia. Estamos felices, contentos, pero sabemos que mañana empieza otro partido. Estamos contentos, insisto, pero la euforia siempre controlada", avisó. "Nos ilusiona que haya un país ilusionado, eso es lo que nos gusta. Que hoy, según nos dicen, ha habido audiencias millonarias, y eso nos gusta. Que la gente esté ilusionada con un equipo. Que luego, vuelvo a decir, ue no hay que desilusionarse si no se consigue la victoria", advirtió. "Es mucho más importante el recorrido, el camino, que en sí el objetivo. Y este equipo está siendo un ejemplo de cómo está recorriendo este trayecto. Por supuesto que nos gusta ilusionar a la gente, pero también sabemos cómo lo arrastramos. Ya dije el otro día que en España a veces se nos olvida enseguida ese recorrido y valoramos solo si se consigue el objetivo o no. Hay que valorar ese camino porque creo que es mucho más importante que conseguir a veces un triunfo", concluyó.

