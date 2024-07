Loles León, muy emocionada al hablar de su amistad con Bibiana Fernández

Día marcado en rojo en el calendario para Bibiana Fernández, que este jueves ha vuelto a subirse a un escenario con el estreno de la obra teatral 'La señora' en el madrileño Teatro Pavón. Y como no podía ser de otro modo, ha estado arropada por algunos de sus mejores amigos, como Alaska y Mario Vaquerizo, Paco Clavel o Máximo Huerta. También Loles León, que inmersa en la promoción de su nueva película, 'Padre no hay más que uno 4', y en el rodaje de la próxima temporada de 'La que se avecina', no ha dudado en aparcar todos sus compromisos y quitar horas al sueño para estar al lado de su "amiga del alma" en uno de los días más esperados de los últimos tiempos. Tanto es así que la popular actriz no ha podido evitas las lágrimas al hablar de la especial relación que mantiene con Bibiana desde hace más de 40 años. "Somos familia, nosotros nos podemos despegar, es mi amiga del alma" ha confesado emocionada. "Es que nos queremos mucho, llevamos una vida muy larga, somos muy mayores y afortunadamente tenemos una vida muy larga y juntas, siempre juntas junto con Rossy de Palma también, ella es más joven, se incorporó después. Pero yo con Bibiana estamos juntas desde Barcelona, y aquí estoy porque tenemos el corazón partido la una por la otra" asegura. Echando la vista atrás, "son vivencias muchas y de todo, cuatro décadas en las que seguimos siendo las mismas personas, las mismas mujeres guerrilleras, luchadoras y seguimos en ello. Todo lo que surja siempre estaremos reivindicando y estaremos donde tenemos que estar, en el lado social y en el lado de las personas que lo necesiten. Nosotras ya nacimos poderosas" apunta. Un estreno en el que Loles también ha hablado sobre la lenta recuperación de su compañero en 'LQSA' José Luis Gil tras sufrir un ictus en noviembre de 2021. "Poquito a poco, creo que él lo que necesite estar recuperándose estará, no tiene por qué adelantar nada de lo que no pueda, primero él y después todo lo demás" ha expresado, mostrando su apoyo incondicional al actor.

