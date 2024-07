Laura Madrueño le deja la presentación de 'All Stars' a Jorge Javier Vázquez por una indisposición

Habiendo solapado la última edición de 'Supervivientes' con esta nueva etapa de 'All Stars', el cansancio ha hecho mella en Laura Madrueño que se veía obligada a abandonar la gala en pleno directo debido a una indisposición y dejando a Jorge Javier Vázquez al frente de todo. Haciendo frente a un temporal complicado y a fuertes lluvias, Laura ya avisaba al comienzo del programa que no iba a ser fácil, pero nada hacía pensar que iba a ser ella la que sufriera un indisposición. Tras los primeros minutos de directo, Laura se veía sorprendida por un ataque de tos que le hacía ausentarse de la prueba que estaban disputando. "Jorge, yo también me he constipado con esta lluvia", aseguraba Laura sin poder articular palabra. "Tranquila, Laura, esputa, esputa", le recomendaba Jorge desde el plató. Después de algunos miuntos, Laura reaparecía para unirse a los concursantes tras la prueba: "Perdóname, Jorge. Sin voz no somos nadie. Nos sé lo que me durará la voz". A pesar de la profesionalidad de Laura y las ganas de seguir adelante con el programa, la presentadora tenía que retirarse de forma definitiva del directo. "Se ha tenido que retirar, desde aquí le deseamos una prontísima recuperación. El domingo la tendremos en 'Conexión Honduras'" explicaba Jorge sobre el etado de su compañera.

