La FIA implementa "medidas de seguridad adicionales" para protegerse de ciberataques

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha implementado este jueves "medidas de seguridad adicionales" con el objetivo de "protegerse contra futuros ataques" en sus sistemas electrónicos, como respuesta a recientes contratiempos relacionados con 'phishing'. "Recientes incidentes relacionados con ataques de 'phishing' han provocado el acceso no autorizado a datos personales contenidos en dos cuentas de correo electrónico pertenecientes a la FIA", indicó el organismo automovilístico en su página web. "La FIA tomó todas las medidas para corregir los problemas, en particular cortando los accesos ilegítimos en muy poco tiempo, una vez que tuvo conocimiento de los incidentes", señaló el comunicado de prensa. En este sentido, la FIA notificó todo a la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, entre regulador de protección de datos en Francia, y al Préposé Fédéral à la Protection des Données et à la Transparence, ente regulador de protección de datos en Suiza. "La FIA lamenta cualquier preocupación causada a las personas afectadas. Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones en materia de protección de datos y seguridad de la información y revisamos continuamente nuestros sistemas para garantizar su solidez, en el contexto de la evolución de la ciberdelincuencia", añadió la nota de prensa. De igual modo, la FIA confirmó haber "implementado medidas de seguridad adicionales para protegerse contra futuros ataques". "Cualquier persona interesada en sus datos personales puede ponerse en contacto con la FIA", concluyó la nota, facilitando una dirección de 'e-mail'.

