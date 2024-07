La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprueba el proyecto de ley que prescribe delitos de lesa humanidad

La Comisión Permanente del Congreso de Perú ha aprobado este jueves el proyecto de ley que prescribe los delitos de lesa humanidad o crimen contra la humanidad perpetrados antes de 2002 pese a la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La medida ha sido aprobada con 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención. El proyecto de ley, presentado por Fuerza Popular y Renovación Popular, ya fue aprobado en una primera votación con 60 votos a favor, 36 en contra y once abstenciones, según RPP. "Se repara una injusticia con militares y policías que derrotaron al terrorismo y se restablece la legalidad. Como siempre, la mafia caviar nacional e internacional tratará de violar la ley y no aplicarla. Hay que estar vigilantes", ha indicado en X el congresista Fernando Rospigliosi, uno de los promotores de la propuesta. Esto se produce después de que la Corte IDH, a través de sus tres Poderes, pidiera a las autoridades que tomen "las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto" a fin de "garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas" de casos conocidos como Barrios Altos y La Cantuta. La proposición de ley declara la prescripción de los procesos relativos a delitos de lesa humanidad correspondientes a hechos anteriores a la vigencia del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. El texto permitiría así paralizar cualquier investigación y proceso judicial activo relativo a casos relevantes de las décadas de 1980 y 1990, como el caso de las esterilizaciones forzadas de indígenas en el que está siendo procesado el expresidente Alberto Fujimori, que ha afirmado que se presentará a las próximas elecciones presidenciales de 2026. De la misma forma, la legislación anularía las penas impuestas en casos correspondientes al mandato de Fujimori, excarcelado en diciembre de 2023 bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias y pese a la objeción de la Justicia interamericana. Fujimori, de 85 años, se encuentra en hospitalizado tras haber sufrido una fractura de cadera como consecuencia de una caída en su habitación. El exmandatario fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de usurpación de funciones, homicidio calificado con alevosía y secuestro, peculado y falsedad ideológica, corrupción y espionaje.

