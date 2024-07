Farage logra entrar al Parlamento británico tras absorber la mitad del voto conservador en su circunscripción

El líder de Reforma, Nigel Farage, ha logrado entrar por primera vez al Parlamento de Reino Unido tras absorber la mitad del voto del Partido Conservador en la circunscripción de Clacton y conseguir más de 21.000 votos, unas 8.000 papeletas de diferencia respecto a los 'tories'. "La cantidad de escaños que vamos a ganar no la sé, pero haberlo hecho en tan poco tiempo indica que está ocurriendo algo muy importante. No es sólo la decepción con el Partido Conservador, hay un enorme vacío en el centro derecha de la política británica y mi trabajo es llenarlo. Y eso es exactamente lo que voy a hacer", ha expresado Farage tras conseguir al fin un escaño en su séptimo intento. En ese sentido, ha destacado el poco tiempo que ha tenido el partido para prepararse debido a la falta de "dinero, infraestructuras y sucursales", y ha declarado como su próximo objetivo la construcción de un "movimiento nacional de masas" para poder competir con los laboristas --que han logrado 7.440 votos en esta circunscripción-- en las elecciones generales de 2029. "No hay entusiasmo por los laboristas, no hay entusiasmo por (Keir) Starmer en absoluto. De hecho, cerca de la mitad del voto es simplemente un voto anticonservador. Este Gobierno laborista estará en problemas muy, muy rápidamente y ahora apuntaremos a los laboristas. Vamos a por los laboristas, no quepa duda", ha añadido durante su intervención.

Compartir nota: Guardar Nuevo