El ex líder del SNP escocés Nicola Sturgeon reconoce que "no ha sido una buena noche" para el partido

La ex líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP) y ex primera ministra de Escocia Nicola Sturgeon ha reconocido que "no ha sido una buena noche" para la formación política, liderada por John Swinney, tras la publicación de los sondeos a pie de urna de las elecciones parlamentarias celebradas este jueves en Reino Unido, que proyectan que perdería 38 asientos, quedándose con diez diputados. "No ha sido una buena noche para el SNP con estas cifras", ha declarado a la cadena de televisión británica ITV, quien ha afirmado que estos datos serían "ampliamente correctos". Así, ha considerado que se trata de un momento "sísmico" para los laboristas, que habría logrado una victoria aplastante, puesto que se proyecta que habría obtenido 410 escaños, mientras que el Partido Conservador del primer ministro, Rishi Sunak, perdería más de 240, quedándose con 131 escaños. Con todo, Sturgeon ha subrayado que estos comicios tenía el objetivo de "sacar a los 'tories'" del poder, después de 14 años gobernando Reino Unido, y "sustituirlos por los laboristas", que previsiblemente volverán al número 10 de Downing Street. En el caso de que estos resultados se confirmen, el SNP habría pagado el precio del crecimiento de los laboristas en estos comicios. Pero, además, el partido ha estado en crisis después de que las autoridades hayan investigado sus finanzas y gestión, lo que ha sido objeto de crecientes críticas.

