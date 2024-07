EEUU ataca objetivos de los hutíes en el mar Rojo y en territorio yemení

El Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) ha informado este jueves que sus fuerzas han destruido "con éxito" dos vehículos de superficie no tripulados en el mar Rojo y un radar en territorio controlado por los rebeldes hutíes de Yemen. "Se determinó que los vehículos de superficie no tripulados y el radar presentaban una amenaza inminente para las fuerzas estadounidenses y de la coalición y para los buques mercantes en la región", ha indicado en un comunicado. El CENTCOM ha asegurado además que dichas acciones se han llevado a cabo en las últimas 24 horas "para proteger la libertad de navegación y hacer que las aguas internacionales sean más seguras y estén protegidas", si bien no ha dado más detalles al respecto. La agencia de noticias yemení Saba ha informado de que la coalición británico-estadounidense ha lanzado una serie de ataques contra objetivos de los hutíes ubicados en la gobernación de Hajjah, mayoritariamente bajo control de los rebeldes. Los hutíes han llevado a cabo decenas de ataques en el mar Rojo desde el inicio de la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas. Los rebeldes, respaldados por Irán, controlan la capital de Yemen, Saná, y zonas del norte y oeste del país desde 2015. Desde la ofensiva israelí sobre el enclave palestino, han llevado a cabo numerosos ataques contra buques con algún tipo de conexión con Israel. Asimismo, han atacado barcos y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen.

