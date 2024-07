Diputados del Likud instan a Netanyahu a reemplazar a la cúpula militar israelí antes de atacar Líbano

Un grupo de cuatro diputados del partido oficialista Likud han enviado un escrito al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el que le instan a reemplazar a parte de la cúpula militar del país, incluido el ministro de Defensa, Yoav Gallant, antes de una posible campaña militar en Líbano. En la carta, rubricada por los diputados Tally Gotliv, Keti Shitrit, Ariel Kallner y Osher Shekalim, piden la destitución no solo de Gallant, sino también del jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Hezi Halevi; su portavoz, Daniel Hagari; y del fiscal general militar, Yifat Tomer-Yerushalmi. "Antes de iniciar una campaña tan importante en Líbano, debemos realizar una auditoría del sistema", reza el escrito en el que los citados cuatro diputados apuntan a que la renovación de la cúpula militar es esencial para garantizar la victoria frente a los enemigos de Israel. Estos diputados del Likud, considerados por la prensa local como miembros del 'ala dura' del partido, consideran que Halevi fracasó al no informar a Netanyahu y Gallant sobre el, según ellos, inminente ataque del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el 7 de octubre y que desembocó en el actual conflicto en la Franja de Gaza. Asimismo, reprochan a Halevi el no haber informado al Gobierno sobre la decisión de aprobar pausas humanitarias localizadas en algunos puntos de la Franja de Gaza para facilitar el reparto de ayuda humanitaria en el sur del enclave palestino, recoge el diario 'The Times of Israel'. En sus ataques a Halevi, los diputados del Likud le recriminan el haber declarado que era imposible destruir a Hamás a pesar de que el Ejecutivo de Netanyahu se ha fijado acabar con la milicia palestina como uno de sus principales objetivos a cumplir con la ofensiva militar en Gaza. Así las cosas, estos cuatro diputados del Likud instan al primer ministro Netanyahu a reemplazar a la cúpula militar con otras personas ajenas a la estructura de seguridad israelí en un momento en el que la extrema derecha de Israel empieza a dirigir sus ataques a las FDI y los servicios de Inteligencia. Hamás lanzó el 7 de octubre una serie de ataques contra territorio israelí que se cobraron la vida de 1.200 personas y tomaron como rehenes a otros 240 civiles. Aquella ofensiva motivó la cruenta respuesta militar israelí en Gaza, que deja ya un balance de más de 38.000 palestinos muertos, en su mayoría mujeres y niños.

