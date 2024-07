Arantxa Sánchez Vicario desmiente rotundamente que esté de nuevo enamorada y señala a Josep Santacana

Hace varias semanas conocíamos que el exmarido de Arantxa Sánchez Vicario, Josep Santacana, va a convertirse en padre por tercera vez junto a su actual pareja, una joven llamada Raquel con la que mantiene una discreta relación desde 2017, un año después de su polémica separación de la extenista. Coincidiendo con esta noticia, salía a la luz que la que fuera campeona de Roland Garros estaría de nuevo enamorada de un hombre de pelo blanco de unos 60 años con la que habría sido vista en actitud cómplice en Miami, donde reside. Una información que Arantxa, que ha regresado a España para disfrutar del verano en compañía de su familia, ha negado molesta en exclusiva ante los micrófonos de Europa Press, señalando a Santacana y dejando entrever que habría sido su exmarido, o alguien de su entorno, el que habría filtrado la información de su nueva ilusión para que no se hablase de su próxima paternidad: "Qué casualidad que el mismo día que sale lo de que está esperando un hijo, salta toda la información. No sé de que fuente viene, pero me parece totalmente... es algo que no puedo entender porque son noticias totalmente falsas. Muy casualmente que suelten la noticia que él está esperando un hijo y que yo tengo algo diferente". "Lo que la gente tenga que decir que digan realmente las verdades, no que se inventen cosas o se pongan la medalla con cosas que no son ciertas. Eso es lo único que puedo decir" ha sentenciado, asegurando que aunque no está enfadada no entiende que la gente diga cosas que no son verdad. A pesar de que no quiere hablar de Josep, con el que continúa inmersa en una batalla legal por su divorcio -ya que ella quiere llevar el proceso en Miami, donde ambos residen, y él en Barcelona, donde se casaron- Arantxa ha confirmado esquiva que no le ha felicitado por su nueva paternidad ya que su relación es totalmente nula. "La que está embarazada es ella, yo no estoy embarazada así que preguntadle a ella" ha expresado. Resurgiendo de sus cenizas, la extenista también ha hablado para la revista 'Yo Dona', donde ha revelado que aunque le queda "mucha fuerza y un espíritu de lucha enorme, de dinero nada". "Yo me dedicaba exclusivamente a jugar al tenis. Sabía que ganaba dinero, pero depositaba toda mi confianza en otras personas para que se ocuparan de esos temas. No tenía motivos para desconfiar. Ahora sí que sé perfectamente lo que tengo" relata en la entrevista, haciendo mención al juicio por el que llegó a un acuerdo con la Fiscalía el pasado septiembre aceptando dos años de prisión y una multa de dos millones de euros por un delito de alzamiento de bienes. Su "motor" en estos duros momentos, y quienes le han brindado "el coraje que necesitaba para salir adelante" son sus hijos Leo y Arantxa, a los que confiesa que "amo con locura". "Hoy, afortunadamente, puedo decir que me encuentro bien y que he aprendido lo que es el infierno. Saber lo que hay allí me ha ayudado a apreciar más lo que hay aquí arriba y a saber dónde no quiero volver nunca más. He aprendido mucho y eso me ha hecho más fuerte todavía" sentencia. Y, una vez desmentido que esté de nuevo ilusionada como se dijo hace varias semanas, Arantxa no cierra la puerta al amor porque, como asegura, "algunos matrimonios acaban bien, otros duran toda la vida. No descarto nada".

