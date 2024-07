Andrés Cepeda: "Bogotá es el escenario natural de la mayoría de mis historias"

Bogotá, 5 jul (EFE).- La vida del cantante colombiano Andrés Cepeda no se puede entender sin Bogotá, una ciudad que es "el escenario natural" de la mayoría de sus canciones, lo ha inspirado durante más de 30 años de carrera y da nombre al que será su decimoquinto álbum de estudio.

"El álbum se llama 'Bogotá' y tiene muchas referencias a sus calles, a sus lugares, a sus barrios, a su clima, a sus días de sol, a sus días de lluvia, a todo lo que nos puede evocar (...) Crecí en Bogotá, que es el escenario natural de la mayoría de mis historias", afirma Cepeda en una entrevista con EFE en la capital colombiana.

El abrebocas de esa producción es el sencillo 'El Café', publicado este viernes y que habla sobre su "relación con la ciudad" y supone una continuación de 'Fue solo amor', una canción que escribió a su primer amor hace 30 años y que vio la luz cuando era parte de la banda Poligamia.

"Es una canción que no solamente habla de mi ciudad, sino habla de mi relación con la ciudad. Es una relación que es muy antigua y es la continuación, o el retomar, de una canción que escribí hace ya casi 30 años, cuando estamos haciendo el segundo álbum de Poligamia", expresa.

El cantante de 50 años evocó esa historia y dejó volar su imaginación para retomar la historia de 'Fue solo amor': "¿qué pasaría si yo pudiera regresar a ese momento y estar otra vez con esa persona y retomar como esa historia?".

"Me quise imaginar qué pasaría si bajo el mismo cielo de la misma ciudad, en el mismo lugar, en la misma hora del día, la misma música de fondo, si uno se pudiera volver a encontrar con ese primer amor", añade Cepeda, quien explica que la nueva canción "es muy diferente (a la de Poligamia) pero está inspirada en esa experiencia".

A lo largo de su carrera, Cepeda ha impreso un tinte nostálgico en sus canciones, tanto los temas tristes como los alegres y eso, asegura, es algo que 'El café' y el álbum nuevo cargan.

"Me pareció divertido que el álbum empezará a tener ese sabor a una nostalgia deliciosa, que es una nostalgia que mira hacia atrás, pero no con tristeza, no con desengaño, no con desilusión, sino con mucha alegría, con mucha celebración de la vida", expresa el artista.

En ese sentido, Cepeda valora que todos los artistas que han vivido en la ciudad alguna vez se lleven "algo de ella" y lo ponen en su obra.

"Todos nos apropiamos de algo de nuestra ciudad y lo hacemos palpable en nuestra música. Pienso que lo mío suma a una cantidad de artistas que se expresan y que usan a la ciudad como inspiración o incluso hasta como el mismo medio de expresión", añade.

Cepeda también cumplirá este año un sueño de carrera: dar un show en el estadio El Campín de Bogotá el próximo 13 de diciembre tras visitar otras seis ciudades de Colombia y luego de una exitosa gira por Europa y Estados Unidos.

"Después de girar mucho por el mundo, de ser exitoso en otras partes, de llenar lugares gigantes en otros países, venir a hacer eso a tu casa, en Bogotá, donde tienes todo ese vínculo y toda esa emoción para cantar en tu propia casa, en el estadio lleno es algo muy emocionante, que me tiene muy feliz", expresa el artista, quien recibe eso "como un premio" y un "agradecimiento" de su ciudad.

