Alcaraz: "Si pierdo, quiero perder sintiendo que he ido a por ello"

Londres, 5 jul (EFE).- El español Carlos Alcaraz aseguró que en los momentos difíciles solo pensaba "en luchar una bola más" ante el estadounidense Frances Tiafoe en la tercera ronda del torneo de Wimbledon, y que siempre se dice a sí mismo que tiene que "ir a por ello".

"Si pierdo, que pierda sintiendo que he ido a por ello", dijo el murciano, que venció este viernes a Tiafoe en cinco sets para meterse en los octavos de final.

"Siempre es un reto jugar contra Frances. Es un jugador muy talentoso. Lo ha demostrado hoy, que merece estar aquí, luchar por cosas grandes. Es muy difícil para mí adaptarme para encontrar soluciones y ponerle en problemas".

"He pasado momentos duros en el cuarto set, varios 0-30, 15-30, solo pensaba en luchar una bola más, pensar en el siguiente punto. Siempre me digo a mí mismo que tengo que ir a por ello, si pierdo, que pierda sintiendo que he ido a por ello", agregó Alcaraz.

Tras acabar el partido, Alcaraz le preguntó a la entrevistadora por el resultado del partido entre España y Alemania. "¿0-0? En cuanto acabe voy a ir a verlo", dijo el español. EFE

