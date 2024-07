VÍDEO: Los laboristas logran una aplastante victoria en las elecciones con 410 escaños, según sondeos a pie de urna

El Partido Laborista liderado por Keir Starmer ha logrado una aplastante victoria en las elecciones parlamentarias celebradas este jueves en Reino Unido, según sondeos a pie de urna que proyectan que obtendrá 410 escaños, aunque no lograría rebasar el récord laborista de 418 diputados establecido en 1997 por Tony Blair. El sondeo --distribuido a cierre de urnas a las 22.00 horas (hora local) por las cadenas BBC, ITV y Sky News-- corrobora el batacazo del Partido Conservador del primer ministro Rishi Sunak, que ya se venía pronosticando desde las últimas encuestas. Los 'tories' se quedarían con 131 escaños, 241 menos que en la actual legislatura. "A todos los que han hecho campaña a favor del Partido Laborista en estas elecciones, a todos los que han votado por nosotros y han depositado su confianza en nuestro renovado Partido Laborista: gracias", ha señalado Starmer en la red social X. Por su parte, la líder adjunta del Partido Laborista de Reino Unido, Angela Rayner, ha instado a la precaución en declaraciones a la cadena británica BBC. "Las cifras son alentadoras, pero el sondeo a pie de urna es un sondeo, por lo que aún no tenemos ningún resultado", ha agregado. Si el sondeo difundido por Ipsos --realizado en más de 130 colegios electorales--, se cumple, el Partido Laborista habría ganado 209 escaños con respecto a las últimas elecciones, mientras que los conservadores habrían sufrido su peor caída en los tiempos recientes. La dura, pero previsible derrota del Partido Conservador, de confirmarse a lo largo de la noche, cuando empiece el goteo circunscripción por circunscripción, pondría fin a 14 años de gobiernos conservadores que se han visto lastrados, entre otras cuestiones, por los efectos colaterales del Brexit. Como tercera fuerza quedaría el Partido Liberal Demócrata, con Ed Davey al frente, que habría logrado 61 escaños, 53 más que en las últimas elecciones. En cuarto lugar se situaría el Partido Nacionalista Escocés (SNP) de John Swinney, que perdería 38 asientos, quedándose con 10 diputados. Finalmente, el independentista galés Plaid Cymru cosecharía 4, mientras que los Verdes se quedarían en 2. Davey ha señalado en redes sociales que los demócratas liberales "están en camino de lograr los mejores resultados en un siglo". "Me siento honrado por los millones de personas que nos respaldaron para expulsar a los conservadores del poder y lograr el cambio que nuestro país necesita", ha agregado. La formación de Nigel Farage, Reforma, obtendría 13 escaños, logrando por primera vez representación. En las elecciones de 2019, no obtuvo ningún asiento, si bien el diputado Lee Anderson, antiguo alto cargo del Partido Conservador, anunció en marzo que se pasaba a las filas del heredero Partido del Brexit. El pronóstico arrojado por el sondeo para Reforma es positivo, puesto que los últimos sondeos antes de esta jornada de votación en Reino Unido proyectaban que iba a ganar solo 3 escaños. "Estamos enormemente agradecidos por vuestro apoyo", ha indicado la formación populista en redes sociales. Los ciudadanos británicos, irlandeses o de países de la Commonwealth han acudido a las urnas este jueves en una jornada electoral que ha arrancado a las 7.00 (hora local) para elegir a 650 diputados repartidos en función de la población de los distintos territorios: 543 en Inglaterra, 57 en Escocia, 32 en Gales y 18 en Irlanda del Norte. El sistema no obliga a obtener la mayoría absoluta ni establece segundas vueltas, lo que facilita el voto útil. Los datos del último sondeo publicado el jueves por la empresa británica YouGov pronosticaban una victoria histórica de los laboristas con 431 escaños, 229 más con respecto a las últimas elecciones, unos datos ligeramente superiores a los difundidos por Ipsos a pie de urna. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/888347/1/laboristas-logran-aplastante-victoria-elecciones-410-escanos-sondeos TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

