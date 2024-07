Un tribunal de Noruega condena a 30 años de cárcel al hombre que mató a dos personas en el Orgullo de Oslo

Un tribunal de Oslo ha condenado este jueves a 30 años de prisión por los cargos de asesinato y terrorismo al sospechoso del asesinato en junio de 2022 de dos personas en el centro de la capital noruega durante las celebraciones del Orgullo LGTBI. Zaniar Matapour, de 45 años y ciudadano noruego de origen iraní, siempre ha negado su responsabilidad en estos hechos y se ha negado a dar explicaciones a la Policía y durante todo el juicio. El ataque dejó también una veintena de heridos. La sentencia, en la que se subraya que el ataque estuvo motivado por la orientación sexual de las víctimas, también le obliga a pagar 110 millones de coronas (9,6 millones de euros) a las víctimas y sus familiares, informa el diario 'Aftenposten'. Su abogado ha confirmado que le ha propuesto que apele el veredicto. "El atentado terrorista del 25 de junio es una herida dolorosa para muchos (...) La decisión no es jurídicamente vinculante y no puedo hacer más comentarios al respecto, pero me alegra comprobar que el Estado de derecho funciona", ha reaccionado la ministra de Justicia, Emilie Enger Mehl, informa el diario 'VG'. "Es importante que tengamos una legislación que permita castigar el terrorismo (...) Este es un día especial para muchos, que recuerda el terrible ataque terrorista que tuvo lugar en Oslo", ha subrayado la ministra. Se trata de un veredicto histórico pues es la primera persona en Noruega en ser condenado a 30 años de cárcel por un delito de terrorismo, después de que el ultraderechista Anders Behring Breivik fuera sentenciado a 21 años de prisión por matar a 77 personas en Oslo y en la isla de Utoya en 2011. En la madrugada del 25 de junio de 2022, Matapour disparó dentro del London Pub, un popular bar y club nocturno LGBTQ, si bien los clientes de otros dos locales más se vieron afectados, antes de lograr ser reducido por los transeúntes. Además de los fallecidos, varias personas más resultaron heridas, algunas de gravedad.

Compartir nota: Guardar Nuevo