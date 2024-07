OrgulloEnTikTok: La plataforma lanza un Centro de Información para potenciar la visibilidad de la comunidad LGBTQIA+

Empieza #OrgulloEnTikTok 2024 para celebrar la increíble diversidad y el talento de la comunidad LGBTQIA+ en TikTok. En la plataforma, el Orgullo es un reflejo de la diversidad que define a la comunidad, a través de contenido que abarca desde la concienciación y la reivindicación, hasta el humor más ingenioso. La comunidad celebra todas las voces que hacen de TikTok un espacio inclusivo y lleno de orgullo todo el año. A través de hashtags, listas de reproducción musicales y el apoyo a creadores LGBTQIA+, la plataforma busca amplificar las voces de esta comunidad y fomentar un espacio seguro e inclusivo para todos. Una campaña que representa el compromiso sostenido de TikTok para apoyar y celebrar la diversidad.. El #OrgulloEnTikTok es una iniciativa que celebra y destaca la diversidad y el talento de la comunidad LGBTQIA+ en la plataforma. El éxito de tendencias como #PrideAnthems, #Gayming y #LoveisLove han convertido a TikTok en un espacio donde esta comunidad puede expresarse libremente, compartir su talento y conectar con más de mil millones de personas en todo el mundo durante todo el año. LA COMUNIDAD EN ESPAÑA SE REÚNE ALREDEDOR DE LA EDUCACIÓN PARA FOMENTAR LA COMPRENSIÓN Y LA EMPATÍA Este año TikTok, inspirado por los creadores, fusiona las iniciativas #AprendeEnTikTok y #OrgulloEnTikTok, creando así un Centro de Información. Se trata de un espacio de aprendizaje sobre la comunidad LGBTQIA+ donde los usuarios podrán conocer de primera mano, historias de creadores y organizaciones que trabajan por la visibilización del colectivo como son @ruben.avilesx, @marinadelgadx o el #GlossarioQueer de @editorial_anagrama. Este Centro de Información tiene como objetivo, potenciar el contenido educativo y divulgativo acerca del colectivo, para que los más de mil millones de usuarios puedan conocer, conectar y comprender. Para ello, TikTok también invita a todos los creadores a unirse a la celebración, sumando su voz, creatividad y talento a #OrgulloEnTikTok, para contar sus historias y ser parte activa de esta iniciativa. Y UNA COMUNIDAD GLOBAL CON UNA CELEBRACIÓN QUE CONECTA A MIL MILLONES DE PERSONAS EN EL MUNDO A nivel global, la plataforma se llenará de iniciativas especiales como celebraciones comunitarias través del hashtag #ForYourPride, en las que TikTok invita a su comunidad a unirse a la celebración del Orgullo y compartir sus historias, experiencias y mensajes de apoyo; eventos TikTok LIVE, en los que creadores LGBTQIA+ y aliados participarán en transmisiones en vivo para hablar sobre temas relevantes para la comunidad, compartir sus experiencias y conectar con la audiencia; listas de reproducción de música especiales de artistas LGBTQIA+ para celebrar la diversidad musical y amplificar sus voces; y el apoyo a #Gayming, sumándose a la celebración del talento LGBTQIA+ en la industria de los videojuegos, organizando eventos en vivo con @gaymingmag y patrocinando el premio "Best LGBTQ Indie Game" en los Gayming Awards. UN LUGAR SEGURO, QUE FOMENTA LA LIBRE EXPRESIÓN CREATIVA Para fomentar que las personas puedan expresarse libremente, es fundamental crear un espacio seguro. TikTok tiene el compromiso de brindar herramientas y recursos para que todo los creadores de TikTok, incluyendo a aquellos que componen la comunidad LGBTQIA+, puedan crecer en la plataforma, alcanzar nuevas audiencias y construir sus carreras. Además de combatir el acoso, la intimidación y el discurso de odio, eliminando contenido y cuentas que violen sus políticas. Porque TikTok busca convertirse en un espacio seguro e inclusivo para todos, y "You Belong Here" es un recordatorio de este compromiso de ser una plataforma donde todos se sientan seguros y respetados, independientemente de su orientación sexual, identidad de género, raza u origen. De hecho, cuenta con políticas claras con el objetivo de denunciar de manera confidencial el contenido inapropiado así como filtros de comentarios y herramientas de seguridad para personalizar la experiencia de usuario.

