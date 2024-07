María José Suárez asegura que quiere pasar página y no hablar más de Escassi

Álvaro Muñoz Escassi reconocía una presunta infidelidad a María José Suárez en el programa 'TardeAR' esta semana y desde entonces no se habla de otra cosa que de esta traición con la que el jinete habría acabado con todo lo que habría construido al lado de la modelo. Este miércoles, María José ha viajado hasta Madrid junto a su hijo y hemos podido hablar con ella tras conocer que el jinete tendría en mente emprender acciones legales con la persona que le habría enviado a ella un correo advirtiéndole de una infidelidad. Queriendo quedarse al margen, la modelo nos ha asegurado que "yo ya he hablado y me voy a mantener en que no voy a seguir hablando de este tema porque, además, lo que quiero es que pase cuanto antes mejor" porque "tengo ahora quince días para estar tranquila, estar con la gente que realmente me quiere. Estar procesando todo esto y ya no quiero hablar nada más". La modelo se mostraba muy sorprendida al conocer que su expareja habría comentado que habría conocido otra faceta de ella tras su separación y de manera rotunda nos contestaba: "No quiero hablar". Eso sí, dejaba claro que se encuentra fuerte ante todo lo que pueda venir: "Sí, sí". Tras las declaraciones de Escassi asegurando que iba a disfrutar del verano de nuevo soltero, le preguntábamos a ella como lo afronta y... la verdad que lo tiene igual de claro: "Pues igual. Yo lo voy a afrontar el verano soltera". Además, ha querido aclarar que no se sentará por el momento en ningún plató de televisión a desvelar qué es lo que ha sucedido entre ellos: "No, no es el caso", aunque desconoce si la verdad saldrá a la luz: "No lo sé". Por último, la diseñadora se mostraba triste al salir de Atocha tras dejar a su hijo Elías con su padre: "Eso sí que me pone triste a mí, tener que dejar al niño ahora, pero bueno, sé que va a estar feliz con sus abuelos, con su papi en Barcelona. Va a estar encantado así que, bueno, me toca".

