Mar Saura apoya a María José Suárez tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi

ELLE ha reunido este miércoles al mundo de la gastronomía, la sociedad y la cultura para celebrar la IX Edición de los ELLE Gourmet Awards en la Embajada de Italia en Madrid y como no podía ser de otra manera, Mar Saura ha estado presente en esta cita tan especial. Muy feliz de poder asistir a unos premios así, la presentadora de televisión nos ha desvelado que está "deseando que lleguen las vacaciones" para viajar "a la playa a descansar y reponer pilas para volver en septiembre con más fuerza". Y es que a la vuelta de vacaciones tiene varios proyectos que le hacen mucha ilusión y por los que está "muy contenta": "Tengo cositas nuevas, estoy produciendo mucho y la verdad que muy bien, es otra parte de mi, mucho más creativa". En cuanto a su faceta como mamá, la modelo nos desvelaba que "conforme van cumpliendo años te van necesitando más y tienes que estar pendientes, me gustaría congelarlos, pero eso no existe". Y es que ya está preparada para que su hija, de 18 años, le presente una pareja en cualquier momento: "Llegará, todavía no ha llegado, pero llegará y es lo normal". Por último, le preguntábamos por la ruptura entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi y nos confesaba que "es una pena, pero esto es así". Eso sí, nos confirmaba que se ha puesto en contacto con la modelo y le ha transmitido su apoyo, por lo que no tiene ninguna duda de que lo va a superar: "Pero, ¿cómo no? claro que sí".

Compartir nota: Guardar Nuevo