Le Pen promete sancionar a quienes hagan "comentarios inadmisibles" pero pide diferenciarlos de "errores"

La líder de la ultraderechista Agrupación Nacional, Marine Le-Pen, ha prometido sancionar a aquellos candidatos y miembros de su partido que hagan "comentarios inadmisibles", pero ha incidido en la importancia de diferenciarlos de quienes simplemente han cometido "errores garrafales" en sus declaraciones. Varios candidatos de la ultraderecha francesa han sido objeto de polémica por declaraciones racistas y xenófobas que han hecho que el presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, reconociera que en el partido puede haber "ovejas negras" y no ha dudado en expulsarlas y retirar su candidatura para la segunda vuelta de las legislativas. En este caso, Le Pen ha aludido a las declaraciones de la candidata por la tercera circunscripción de Mayenne, Paule Veyre de Soras, quien aseguró que en Agrupación Nacional hay "judíos, musulmanes y españoles", y que, con la intención de negar ser racista, aseguró que ella misma acudía a un "oftalmólogo judío y a un dentista musulmán". "Hay comentarios que son inadmisibles y que con toda seguridad darán lugar a sanciones, pero también hay comentarios que son torpes", ha señalado Le Pen en una entrevista para BMFTV donde ha apuntado al caso de Veyre de Soras, de quien reconoce que su planteamiento es "torpe" pero que "objetivamente, no es una prueba de racismo". En este punto, Le Pen ha responsabilizado también a ciertos medios de comunicación, a los que ha catalogado como "grandes inquisidores", por haber sacado a la luz declaraciones comprometidas de algunos candidatos de Agrupación Nacional. "Ovejas negras hay en todas partes, también en la prensa", ha remachado. Bardella reconoció ya el miércoles que entre los candidatos de Agrupación Nacional puede haber "ovejas negras", respondiendo así a la polémica desatada después de que saliera a la luz en redes sociales la fotografía de una aspirante a diputada con una gorra de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea de la Alemania nazi. "Cuando hay ovejas negras no me tiembla la mano y por eso quise retirar la candidatura de personas de las que no tenía conocimiento. Hemos tenido que investir a 577 candidatos en menos de 48 horas, y en el 99,9 por ciento de los casos no hubo ningún problema", manifestó Bardella durante una entrevista para France Bleu. El partido de Le Pen se ha enfrentado en las últimas semanas a varias polémicas tras salir a la luz declaraciones o conocerse situaciones comprometidas de algunos de sus candidatos vinculadas a actitudes xenófobas o racistas.

