La infanta Sofía, juvenil y en clave marinera, recicla uno de sus vestidos favoritos en Zaragoza

De vacaciones tras concluir su primer curso de bachillerato en el prestigioso internado UWC Atlantic College de Gales, la infanta Sofía no se ha perdido el adiós de la Princesa Leonor a la Academia General Militar de Zaragoza tras diez meses de intensa formación castrense, con la entrega del despacho de dama alferez cadete del Ejército de Tierra y la imposición de la Gran Cruz del Mérito Militar de manos del Rey Felipe VI, Un acto solemne y muy emocionante en el que la Reina Letizia y su hija menor han permanecido en un discreto segundo plano sin perder detalle de este momento tan especial en la formación de la Princesa de Asturias como futura jefa de las Fuerzas Armadas, y en el que una vez más todas las miradas han estado puestas en los looks elegidos por la monarca y Sofía, ya que Leonor lució el uniforme de gala del Ejército de Tierra como el resto de sus compañeros de Academia. Mientras Doña Letizia ha deslumbrado con un diseño de estreno de inspiración boho romántico y alegre a más no poder, su hija menor ha optado por reciclar uno de los vestidos más favorecedores de su vestidor, que estrenó en la recepción previa a los Premios Princesa de Asturias 2022 en el hotel de La Reconquista de Oviedo. Un juvenil modelo de Hugo Boss de rayas marineras que continúa de máxima tendencia dos años después de vérselo por primera vez. Un diseño con bajo asimétrico por encima de la rodilla con cuello redondo, manga corta y un original cambio de patrón en el estampado, ya que en la parte superior las rayas son clásicas y horizontales, y en la falda se convierten en líneas diagonales en diferentes direcciones dando un punto especial y diferente al vestido. Un look veraniego y casual que Sofía ha completado con unas bailarinas destalonadas con tiras entrelazadas en el empeine en color negro de la firma LMDI Collection que también le hemos visto en más ocasiones. En cuanto a su peinado, la benjamina de la Familia Real ha elegido un semirecogido con dos trenzas finas que dejaba al descubierto su cara, maquillada sutilmente con colorete rosa y labios con un toque jugoso gracias al gloss. ¡Ideal!

Compartir nota: Guardar Nuevo