Fernando Velo nos habla de la ampliación de la investigación del robo a María del Monte

En la mañana de este jueves hemos conocido que la investigación por el robo en casa de María del Monte se ampliará por otros seis meses debido a que la instrucción está a punto de finalizar y todavía quedan pruebas por llegar. Una información que publicaba el Diario de Sevilla y por la que le hemos preguntado a Fernando Velo, abogado de Antonio Tejado. Lo primero que nos ha querido aclarar es que esta prórroga es algo normal, se produce "por imperio de la ley, es decir, la ley lo establece así y ya está, no hay más". Además, Fernando se mostraba cauto al preguntarle si esto perjudicará a su cliente, ya que aun quedaría el volcado completo de su teléfono: "ya lo estudiaremos y veremos". En cuanto a si esta ampliación de la Fiscalía retrasa el juicio hasta marzo de 2025, el abogado se mostraba muy cauto y comentaba que "no se pueden hacer ese tipo de cábalas porque no hay que apurar esos seis meses que se prorrogase la instrucción, en todo caso, pero insisto que común a todos los procedimientos, no es nada relevante, no hay nada". Fernando también ha dejado claro que el sobrino de María del Monte "está bien", aunque no nos ha querido desvelar si es cierto que estaría en pleno tratamiento psicológico: "No me corresponda a mí eso, yo soy el abogado de antonio únicamente". Por último, el abogado sí que nos reconocía que no habla tanto con él desde que salió de prisión porque ahora está en un segundo plano aprovechando su tiempo con su familia: "Bueno, hablamos cuando tenemos que hablar".

