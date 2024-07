Dani Carvajal: "Queremos ganar y eso supondría la retirada de Kroos, no es nada del otro mundo"

El lateral derecho de la selección española Dani Carvajal apuntó que entre España y Alemania hay "mutuo respeto", viendo "nada del otro mundo" en las declaraciones de Joselu sobre la retirada de Toni Kroos, de cara a un cruce de cuartos de final de la Eurocopa 2024 donde "los detalles y la contundencia" serán decisivos. "Tengo una sensación muy buena, con mucha confianza, veo a los compañeros tranquilos, sabiendo de la importancia del partido, con un gran rival, que tenemos que hacer las cosas muy bien para ganar", dijo en la rueda de prensa previa al duelo de este viernes contra la anfitriona en el MHPArena de Stuttgart. El jugador del Real Madrid fue preguntado por los piques, con las declaraciones de Joselu queriendo retirar a Kroos o de Pedri hablando de las malas prácticas de Rüdiger. "Las palabras de Joselu son en tono jocoso. Lógicamente nosotros queremos ganar a Alemania y eso supondría la retirada de Kroos. No es nada del otro mundo. No he hablado con él. Ojalá pudiésemos atarlo, que no pudiese jugar. Para Toni es un partido muy especial, su último campeonato, querrá disfrutarlo y nosotros que lo haga lo menos posible", afirmó. "Los pellizcos de Pedri, es otro matiz que tiene que valorar el árbitro. El tono es profesional y muy buen ambiente, hay mutuo respeto. Será un partido muy bonito y ojalá que caiga de nuestro lado", añadió, al tiempo que tratará de ayudar a sus compañeros con algún consejo sobre cómo superar al central del Madrid. Por otro lado, Carvajal explicó que los detalles marcan la diferencia, aunque España lleve desde 1988 sin perder un partido oficial contra Alemania. "No hay un matiz muy claro. Son partidos muy igualados, habrá otra época que Alemania ha doblegado a España. Son partidos donde los detalles marcan las diferencias", comentó. "El gol de Georgia fueron nuestros peores minutos en esta Eurocopa, quise transmitir tranquilidad. Mañana se espera un ambiente hostil, habrá un ambiente caldeado, pero nosotros intentaremos hacer nuestro trabajo. Sentiremos el calor de los españoles que vengan a vernos, y por ellos y los que estén en sus casas daremos todo e intentaremos ganar. Tienes que saber sufrir en partidos de este calibre cuando el rival esté mejor e imponerte cuando lleves tú la batuta. Los detalles decidirán y hay que aprovechar nuestras oportunidades", añadió. Además, el jugador madrileño apuntó que lo que es seguro e "innegociable" es que se dejarán "todo en el campo", ya que "en el deporte no se obtiene siempre el éxito cuando se gana". Carvajal apuntó a la importancia de la presión en ambos equipos para ver el tipo de encuentro que disputa España. "Va a depender de su presión, si nos van a presionar o nos esperan un poco más, va a definir nuestras llegadas. Este tipo de partidos los detalles y la contundente posiblemente lo marquen", afirmó. Por último, Carvajal reconoció que el calendario es "inviable" no sólo para un jugador de 16 años como Lamine Yamal sino para todo el que es internacional y juega en un club con varias competiciones, cada tres días un partido. "La UEFA, la FIFA y las Federaciones deberían replantearse que un jugador no puede jugar cerca de 60 partidos al año", afirmó, apuntando que, después de un año seguido sin parar, teme al próximo que viene cargado, un problema que hará que el nivel de los encuentros baje.

