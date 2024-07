VÍDEO: Joselu Mato: "Esperemos retirar a Toni Kroos el viernes"

El jugador internacional español Joselu Mato aseguró este miércoles, a dos días del partido de cuartos de final de la Euro 2024 contra la anfitriona Alemania, que quieren ganar y confían en tener un "extra de motivación" que compense el hecho de que jugarán en minoría en la grada, y añadió que esperan poder retirar a Toni Kroos, quien fue su compañero en el Real Madrid y que colgará las botas en esta Eurocopa. "Esperemos retirar a Toni el viernes, le quiero pero creo que el viernes será su último partido. Es una pena que tengamos que despedir a Kroos así, pero ojalá que el viernes ganemos y sea el último partido de Toni. Por el bien nuestro", manifestó el delantero en rueda de prensa. Añadió que, a nivel personal, fue un "placer" jugar con Toni Kroos. "Refleja los valores del Madrid y del club, ha sido un amigo dentro del vestuario y he tenidos muchos consejos de él. Es fundamental para la selección alemana, lo ha sido para el Real Madrid, hay que tener mucho cuidado con él, el viernes", avisó. Alemania lleva más de tres décadas sin ganar a España en partido oficial, pero Joselu no quiere centrarse en ello. "En unos cuartos de final hay que controlar las emociones en todos los sentidos, no solo porque el rival no haya ganado a España en los últimos años. Va a ser muy duro, ellos juegan en casa y van a apretar con toda la afición, pero nos tiene que dar un extra de motivación", apeló. "Queremos ganar y pasar a semis pese a la dificultad del partido. Nos fijamos en el ahora, no en el pasado, y en sus partidos de la fase de grupos y el último partido que han hecho", añadió, en este sentido. Además, será un partido especial para él, en una Stuttgart donde nació y vivió sus primeros años de vida. "Es un partido especial, no ya porque yo haya estado aquí, sino por ser de cuartos de Euro contra una gran selección. Alemania también es muy favorita para conseguir el título", recalcó. Pero, en cuanto a ese pasado de sus padres en Stuttgart, matizó que tiene valores inculcados de ese pasado familiar germano. "Me volví a España que no tenía ni tres años. Me transmitió mi madre, y mi hermana, el respeto y el orden que hay en este país. Lo he vivido cuando estuve jugando aquí tres años. Ahora represento a España, hay que tirar por la casa y queremos ganar. Nos ha tocado Alemania y en Stuttgart, donde también marqué mi primer gol en la Bundesliga. Ojalá pueda repetir", manifestó. En ese duelo del viernes también se reencontrará con el central del Real Madrid Antonio Rüdiger. "Con Rüdiger hablé el otro día, no creo que esté de muy bien humor tocándole España en cuartos. Es fundamental por su ambición e implicación siendo central, reflejo de lo conseguido este año en el Madrid. Será una batalla muy dura en el campo, sabemos el potencial que tiene y puede ser muy peligroso", argumentó. Por otro lado, preguntado por su escaso papel en esta Euro, le restó importancia. "Bueno, me preocupaba estar en la lista de 26. Lo demás, somos importantes todos en el aspecto que nos toca, para mí el día a día es lo más importante en una concentración tan larga. Los momentos van a llegar, me quedo con que todos somos importantes en los entrenamientos. El día a día está siendo muy bueno y nos está llevando a conseguir lo que estamos consiguiendo", manifestó. "En una lista de 26, sabemos que no todos pueden jugar. Hay 5 cambios y hay jugadores que no pueden participar. Yo puedo animar a la gente que vaya entrando y, si me toca a mí, aportar lo que sé y lo que he hecho esta temporada. En el banquillo tienes más tiempo para analizar al rival, sabes las carencias que puede haber, y la importancia de la concentración y la mentalidad aunque no juegues es lo más importante", ahondó. Y es que Joselu aseguró que disfruta de cada día. "No es fácil llegar al Real Madrid con 33 años y conseguir lo conseguido, ni llegar a una lista de 26 para una Eurocopa. A todo hay que darle valor. Todo llega y estoy muy contento de todo lo que he disfrutado y aprendido en mi carrera, me ha llevado a estar aquí. El camino no es fácil, ojalá hubiera podido estar 10 años en el Real Madrid, pero jugar en ese club es para algunos elegidos. He disfrutado de cada experiencia en los países que he jugado y me ha alimentado para estar aquí", se sinceró. Por si le llega el momento de volver a jugar ante Alemania, como lo hizo ante Albania, celebró que España tengo a dos extremos puros en Nico Williams y Lamine Yamal. "Son muy rápidos y cuando encaran pueden poner centros, yo como delantero de área estoy pendiente de lo que pueda suceder. Lamine tiene una virtud, que se puede ir para los dos lados y ha sacado un montón de centros. Nico igual. Me gusta que llenen el área de balones y aprovechar cualquier centro", aportó. "Para nosotros, Rodri es el mejor mediocentro del mundo. Año tras año está demostrando que tiene capacidad para jugar a un nivel alto en el club y la selección. No hay otro mejor, es fundamental. Tenemos que cuidarle. Si no quiere entrenar, que no entren pero que llegue fresco al partido", señaló sobre el mediocentro del Manchester City. FUTURO EN CATAR Y RENCILLAS CON EL ESPANYOL Tras confirmarse hace unos días que su futuro pasa por Catar, tras fichar por el Al-Gharafa SC catarí, aseguró que este era el "momento oportuno" para este cambio de aires. "Agradecer al Madrid, al 'presi' y a José Ángel por toda la implicación que tuvieron para intentar ayudarme para hacer la operación. Vienen muy buenos años en el Real Madrid, con jugadores muy jóvenes, la última fue una temporada increíble a nivel personal y colectivo y era el momento de dar este paso", se sinceró. "Me mueven las ganas de seguir compitiendo, igual mi papel en el Madrid este año no iba a ser igual que en el pasado. Me voy a un país muy bueno, el bienestar de mi familia e hijos será muy bueno. Con la edad que tengo, es el momento perfecto para dar ese paso. No quería irme a otro club europeo a intentar lo que seguramente no se puede conseguir sin el Real Madrid, he conseguido títulos culminado con la 'Champions' y era el momento para dar este paso", reiteró. Pese a irse a Catar y alejarse de la primera línea competitiva, le encantaría estar en el siguiente Mundial. "No renuncio a nada, para mí es un privilegio estar en la selección y representar a mi país es lo máximo. Simplemente cambio de ciudad y de equipo, espero dar el mismo rendimiento y poder seguir viniendo a la selección, para mí sería un sueño. Lo es cada vez que vengo aquí y disfruto de estos compañeros y cuerpo técnico, el día a día es increíble", manifestó al respecto. Eso sí, cuando le preguntaron por el RCD Espanyol y su no felicitación pública tras lograr su exequipo el regreso a Primera, fue claro: "Cómo os gusta hurgar ahí". "He felicitado a la gente que tenía que felicitar del Espanyol, por teléfono y personalmente. Me alegro de que vuelva a Primera. De lo que se ha dicho por ahí, muchas cosas no son verdad y no quiero entrar en el debate", cerró. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/deportes/887787/1/joselu-mato-esperemos-retirar-toni-kroos-viernes TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

Compartir nota: Guardar Nuevo