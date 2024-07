Salma Paralluelo: "La ilusión por los Juegos Olímpicos es innegable"

La futbolista española Salma Paralluelo ha asegurado este miércoles que "la ilusión" por afrontar los inminentes Juegos Olímpicos de París (Francia) "es innegable", habiendo sido incluida por la seleccionadora nacional, Montse Tomé, en su lista definitiva de 18 jugadoras para ese torneo en la capital francesa. "La ilusión es innegable. Al final es una competición que nos motiva muchísimo a todas, después de las minivacaciones pues volver aquí a entrenar, a sudar y a trabajar. Los primeros días también más duritos, pero creo que con esa misma idea de trabajo de estos dos partidos que tenemos, pues coger buenas sensaciones para todo lo que viene" declaró Paralluelo desde Los Ángeles de San Rafael (Segovia). Tras aludir a las dos próximas citas de la 'Roja' en su fase de clasificación para la Eurocopa Femenina de 2025, la delantera del Barça analizó la convocatoria para esos JJ.OO. "Me siento una privilegiada. Estoy muy muy feliz de la noticia, es un sueño que tenía de pequeñita y estar aquí otra vez... la verdad que muy orgullosa", apostilló. "Soñaba mucho en cuanto al atletismo estar en los Juegos Olímpicos y, mira, por unas o por otras puedo estar y puedo vivirlo", admitió la futbolista nacida en Zaragoza. Además, habló sobre cómo Vicky López había asimilado su ausencia. "Con cabeza. Es muy joven, puede tener más oportunidades. Siempre quieres estar ahí, es lógico, pero es una chica que tiene la cabeza amueblada, que el trabajo que hace y ha hecho esta temporada ha sido brutal, que tiene que seguir así y que seguro que le van a venir buenas oportunidades", argumentó al respecto. Paralluelo dijo que ganar una medalla "sería increíble porque es muy difícil ganarlo todo, es muy difícil hacer lo que hemos hecho y obviamente nunca te quieres bajar de eso". "Siempre quieres luchar por estar ahí, por conseguir medallas, por conseguir oros. Y es algo que tenemos que trabajar, que tenemos que vivir, estar ahí. Va a ser complicado, como todo lo bueno, como todo lo que es grande, pero sería un gran sueño seguir haciendo historia y ojalá se dé", auguró. Igualmente repasó la actualidad de la 'Roja' de cara a esos duelos de clasificación para la EURO de 2025. "Obviamente en la cabeza también está en las Olimpiadas. Pero creo que estos partidos es un buen test para coger ritmo, para encontrar buenas sensaciones como equipo, que es necesario también, y seguir cogiendo confianza", subrayó Paralluelo. "He estado jugando en izquierda o en punta tanto en mi club como aquí en la selección. La idea principalmente puede ser más de punta, pero siempre adaptarse al equipo, a lo que demande", afirmó sobre lo que Tomé le pedirá en los próximos encuentros y durante los JJ.OO. "Me siento muy a gusto, siento que estoy aprendiendo mucho de todas las experiencias que he podido vivir de tan joven, de todas las compañeras que he tenido. Estoy disfrutando mucho, con la tranquilidad de que estoy en un sitio adecuado, de que estoy rodeada de buenas personas y que te ayudan a seguir mejorando, sobre todo seguir aprendiendo cosas para ser mejor, que es lo que queremos todas, y en ese camino estoy", reflexionó Paralluelo sobre su rol. Tampoco esquivó preguntas sobre la selección de Japón. "En el último partido jugamos contra ellas, pues pasó lo que pasó. Pero cada partido es un mundo. Igual si lo hubiéramos ganado, sí hubiera dicho que estamos confiadas de ganarlas... Yo creo que hay que jugar el partido, hay que estar ahí, da igual quién esté delante, hacer las cosas bien e intentar ir a por esa victoria con todo", recalcó. Mientras, relató su día a día actual, ya como famosa. "En cuanto a que te pare más gente por la calle, a recibir muchos más mensajes de elogios o de ese tipo, sí que ha sido como un 'boom' pasar muy rápido a eso. Yo sí que estoy un poco, por así decirlo, en mi mundo. Siempre he sido así, y más con mi familia, estar tranquila, cerrada...", reconoció. "Mucho de eso porque seguramente, si no, pues me pueda abrumar demasiado. Pero la verdad que todo mensaje positivo ha sido bonito también de recibir, de vivir ese momento. Esos momentos son guays en los que estás de dulce y también disfrutando de eso", resaltó la delantera culé. Luego hizo su vaticinio sobre qué habrá en París 2024. "Ese sentimiento que se le da a las Olimpiadas es algo que viene quizás de atrás. No sé, es algo especial, también viene gente seleccionada y es mucho más corta la lista. Entonces, en el sentido también de poder estar o vivir la experiencia en la Villa Olímpica con otros deportistas de todos los deportes es algo muy guay, algo muy positivo para el deporte. No sé, creo que va a ser muy divertido", incidió. Por último, elogió a Patri Guijarro, que está de regreso a una lista de Tomé. "En su posición es una de las mejores del mundo, sin dudarlo, y aporta muchísimo al equipo, tanto trabajo defensivo, trabajo ofensivo, esa visión de juego que pocas jugadoras tienen y sobre todo esa regularidad siempre en elegir esa buena decisión. En estar apoyando también a todas las compañeras es una gran líder y creo que va a ser muy positivo que esté aquí", concluyó Paralluelo.

