Nico Williams: "Sé dónde está Lamine sin mirar, el equipo se entiende bien"

El jugador de la selección española Nico Williams dio más detalles de su relación con Lamine Yamal y el buen ambiente dentro del vestuario que se refleja en la conexión en el campo, un equipo "increíble" que aspira a todo por lo que está demostrando y mira ahora al cruce de cuartos de final de la Eurocopa contra Alemania. El extremo de la selección española confesó que lleva ya varios días pensando en Joshua Kimmich. "Sí, va a ser mi próximo rival, con ganas de enfrentarme a él, sumar experiencias a mi juego y pasar a semifinales. Me han dado una pautas los entrenadores. No está tan acostumbrado, no es su posición natural la de lateral y eso es bueno, pero es un buen defensor, trataré de superarle con mis armas", dijo este miércoles en una entrevista a 'El Larguero' de la Cadena Ser, recogida por Europa Press. El extremo del Athletic Club, que no quiso hablar de su futuro, ligado al FC Barcelona desde muchos frentes, fue preguntado por su relación con Lamine Yamal, una pareja que está liderando a España por su verticalidad y peligro en las bandas. "Nos juntó Balde, que me llevo muy bien con él. Nos presentó cuando vino a la selección y a raíz de ahí nos hicimos muy amigos. Para la edad que tiene es bastante más maduro", afirmó. "Es humilde. Se te puede ir un poco la cabeza con 16 años y él lo lleva como una cosa más, se divierte jugando al fútbol y sólo eso. Es buenísimo. Tiene un uno contra uno increíble, la toma de decisiones, que a mí me costaba mucho y él decide muy bien. Creo que nuestro equipo es increíble. En el conjunto no lo hay mejor, individualmente quizá Francia tenga mejor equipo", añadió. Nico valoró esa buena relación también como clave en la selección. "Cuando te llevas muy bien, te entiendes mejor en el campo. Me pasa con mi hermano, ya sé dónde está Lamine sin mirar dónde está, eso ayuda. El equipo también hemos hecho muchas comidas, nos intentamos juntar, hablar, y te entiendes mejor en el campo", afirmó, antes de hablar de reconocer un gran momento personal. "Estoy haciendo las cosas muy bien. Me está llegando la oportunidad de jugar una Eurocopa que siempre he querido y ojalá siga. El mejor no sé, pero es increíble. Hemos soñado con esto desde pequeños, mis padres han pasado por mucho, para los Williams es algo increíble. Hemos cumplido un sueño y más que nos queda por hacer. Mi familia, en África y España, está muy orgullosa de nosotros", dijo. El menor de los Williams volvió a hablar de su hermano Iñaki de manera especial. "Está muy orgulloso, muy contento de ver a su hermano pequeño en grande estadios. Yo soñaba con demostrarle todo lo que puedo hacer y dar en el campo y que él lo disfrute. Tengo muchas veces en mente a mi hermano durante el partido. En situaciones que en el Athletic me echa la bronca. La familia es fundamental tenerla cerca, es un apoyo para mí", apuntó. Además, un Nico que reconoció que trata de mejorar su faceta goleadora, para acercarse a su objetivo de "ser uno de los mejores", valoró el duelo del viernes contra Alemania. "Sabemos lo que tenemos que hacer. Va a ser un partido muy igualado. Tienen jugadores muy buenos, Musiala me encanta. Vamos a intentar contrarrestar. Nuestra presión alta es lo que nos hace llegar a situaciones de tiro, usamos muchas alternativas. Son un equipo muy completo, somos dos equipos ofensivos y tenemos muchas ganas", explicó. "Intento implementar cosas de otros futbolistas, son los más grandes del mundo. Intento hacer cosas que ellos hacen, veo videos, partidos. Juegan en la misma posición e intento aprender lo máximo posible, soy una esponja. Me gusta escuchar e intentar aprender, aunque es difícil", añadió, reconociendo que estudia los movimientos de Mbappé o Vinícius. Además, Nico insistió en que han demostrado ya, con la fase de grupos y ante Georgia, que están "haciendo grandes cosas", con "muchas ganas y ambición" como para ir por el título. En cuanto al duelo de octavos, valoró además la importancia de verse por debajo en el marcador. "Cuando te pones con el resultado en contra tienes que jugar con eso, no hay que ponerse nervioso. Nos vino bien para conocernos a nosotros mismos", afirmó. El atacante de la selección tuvo palabras también de elogio al técnico Luis de la Fuente. "Es un míster que me ha ayudado mucho, me ha sabido sacar mi potencial. Tiene mucho carácter aunque no lo parezca. Es una persona muy sincera, muy transparente. Es muy ambicioso, tiene las ideas muy claras. Darle las gracias, siempre da la cara por todos los compañeros, sabe el proyecto que hay", zanjó.

