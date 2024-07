La Casa Blanca descarta realizar un test cognitivo a Biden tras las críticas por el primer debate con Trump

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha descartado este martes realizar un test cognitivo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras su fallido debate televisado con el aspirante electoral republicano, Donald Trump. "El equipo médico ha dicho que no está justificado en este caso. Hemos presentado un informe exhaustivo y transparente, un informe anual transparente sobre su salud", ha indicado en rueda de prensa, agregando que la Casa Blanca "entiende las preocupaciones" dado que "el presidente no tuvo una gran noche". Jean-Pierre ha insistido en que la Administración ha publicado "informes exhaustivos de su equipo médico todos los años desde que asumió el cargo". "Lo que creemos que fue es una mala noche. Y encima lo hizo (el debate) mientras estaba resfriado", ha agregado. "Él entiende que no es un hombre joven, obviamente, él mismo lo ha dicho, pero su objetivo es continuar en el puesto para servir al pueblo estadounidense en los temas que importan", ha indicado ante numerosas preguntas de la prensa sobre el estado de salud de Biden. Esto se produce después de que la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi haya sugerido en una entrevista con la cadena de noticias MSNBC que tanto Biden como el expresidente Donald Trump deberían realizarse test de agilidad mental. La mala actuación de Biden ha derivado incluso en un runrún en Estados Unidos en torno a la conveniencia de cambiar de candidato. El primero en pronunciarse al respecto ha sido el representante demócrata por el estado de Texas Lloyd Doggett, que ha pedido a Biden que se retire de la carrera presidencial.

