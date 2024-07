FundéuRAE: “acantameba” y “Acanthamoeba”, diferencias

Madrid, 3 jul (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, indica que para hablar de ciertos protozoos que pueden causar infecciones oculares son adecuados el sustantivo común “acantameba”, en redonda y con minúscula, y el nombre científico del género, “Acanthamoeba”, en cursiva y con mayúscula.

En las noticias relacionadas, no obstante, se observa un uso inadecuado: “La queratitis por acanthamoeba afecta a una de cada 33 000 personas”, “Una de las infecciones más graves causadas por Acanthamoeba es la queratitis” o “De la ameba comecerebros a la Acanthamoeba, el error de no enjuagar correctamente la nariz”.

Como detalla el “Diccionario panhispánico de términos médicos”, “Acanthamoeba” es el nombre del género de unos determinados protozoos, por lo que lo indicado es que este se escriba con mayúscula y en cursiva, de acuerdo con la ortografía académica. Por otra parte, “acantameba”, escrito en redonda y en minúscula, es un término común que designa a los organismos de dicho género.

Conviene no mezclar las grafías de cada una de estas palabras, ya que “Acanthamoeba” se escribe con la letra “h” y la secuencia “oe”, pero estas no aparecen en “acantameba”. Por tanto, no son válidas formas como “acantamoeba” o “Acanthameba” ni frases como “El especialista explica que se han descrito una variedad de microorganismos que pueden habitar estos dispositivos, como la ameba Acantamoeba”.

La elección de una opción u otra dependerá del contexto; así, en textos más técnicos o científicos lo apropiado es emplear la voz “Acanthamoeba”, con la que se forma el nombre científico correspondiente. En otros casos es posible optar por el nombre común “acantameba”.

En consecuencia, en los dos primeros ejemplos del principio lo preciso habría sido “La queratitis por ‘Acanthamoeba’/acantameba afecta a una de cada 33 000 personas” y “Una de las infecciones más graves causadas por ‘Acanthamoeba’/acantameba es la queratitis”; en el tercero, que es coloquial, “De la ameba comecerebros a la acantameba, el error de no enjuagar correctamente la nariz”, y, en el último, más técnico, “El especialista explica que se han descrito una variedad de microorganismos que pueden habitar estos dispositivos, como la ameba ‘Acanthamoeba’”.

Todo lo explicado anteriormente se aplica también a los términos “ameba” y “Amoeba”.

