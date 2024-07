Fiona Ferrer nos desvela si se ha puesto en contacto con Mar Flores tras conocer que será abuela

ELLE ha reunido este miércoles al mundo de la gastronomía, la sociedad y la cultura para celebrar la IX Edición de los ELLE Gourmet Awards en la Embajada de Italia en Madrid. Allí hemos podido ver a numerosos rostros conocidos, entre ellos a Fiona Ferrer, a quien le hemos preguntado por toda la actualidad del momento. Feliz de poder estar en unos premios gastronómicos, la escritora nos confesaba que este verano va a "viajar, disfrutar y trabajar porque presento mi colección en octubre, con lo cual tendré que trabajar para ello". Eso sí, algo más reacia a hablar de su faceta más íntima, Fiona nos desvelaba que hará todos esos planes acompañada, pero no por nadie especial ya que su "corazoncito está soltero y vale oro". Tras verla el pasado fin de semana en la comunión de la nieta de José Luis 'El Turronero', le preguntábamos por los rumores que hay entre Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk y nos confesaba que ella no se dio cuenta de nada: "No, estábamos todos hablando y pasandonoslo muy bien, vi a Álvaro, vi a Hiba, pero nada más". Y al preguntarle por la ruptura entre el jinete y María José Suárez, Ferrer nos aseguraba que "los dos son estupendos, los he visto juntos y los he visto enamoradísimos, al final la vida da muchas vueltas, pero lo cierto es que hacían una pareja estupenda y cada uno son estupendos". Eso sí, nos comentaba que no tiene ni idea de cuáles han sido los motivos por los que sus amigos han decidido poner punto y final a su relación: "Cuando una pareja se deja, se está triste, no tengo ni idea". Amiga íntima de Paloma Cuevas, la escritora no va a faltar al próximo concierto de Luis Miguel porque "yo soy una romántica y allí voy a estar cantando por Luis Miguel" y, además, nos adelantaba que se reunirá con la modelo muy pronto: "La veré seguro en algún momento este verano". Por último, también le preguntábamos por la noticia del último mes, el embarazo de Alejandra Rubio y nos desvelaba que todavía no ha podido hablar con Mar Flores, a la que enviaba un mensaje: "La quiero muchísimo, así que aprovecho que estoy hablando contigo para mandarle un abrazo enorme".

