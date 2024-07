EEUU celebra que Israel decida extender la exención bancaria con la Autoridad Palestina y liberar fondos

Estados Unidos ha celebrado este martes que el Gobierno de Israel haya decidido extender la exención bancaria que permite las transacciones con la Autoridad Palestina y se haya comprometido a liberar algunos de los fondos retenidos del lado palestino, si bien ha resaltado que esta medida no es suficiente. "Damos la bienvenida a los informes de que Israel extenderá la exención por cuatro meses y liberará una parte de los ingresos de la Autoridad Palestina, pero nuestro llamamiento es que Israel extienda la exención por al menos 12 meses y libere el resto de los ingresos retenidos", ha indicado en rueda de prensa el portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel. Asimismo, ha recordado que "la expansión de los asentamientos y puestos de avanzada son incompatibles con el Derecho Internacional". "Nuevamente, consideramos que solo sirve para debilitar la seguridad de Israel", ha dicho, agregando que este paso también es perjudicial para "una solución de dos estados". Esto se produce después de que los medios israelíes difundieran durante el fin de semana que el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, aprobará previsiblemente una serie de medidas para descongelar los fondos y extender la exención a los bancos israelíes que trabajan con la Autoridad Palestina durante cuatro meses. La exención, que debía expirar a finales de junio, permite a los bancos israelíes procesar pagos en shekels por servicios y salarios vinculados a la Autoridad Palestina, si bien deja fuera una importante parte de los fondos para los empleados que residen en la Franja de Gaza, según el diario 'The Times of Israel'. No obstante, como parte de este acuerdo, Smotrich obtendría la aprobación del gabinete liderado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para legalizar nuevos puestos de avanzada en la Cisjordania ocupada y sanciones contra altos cargos palestinos por apoyar los procesos en la justicia internacional en contra de Israel.

Compartir nota: Guardar Nuevo