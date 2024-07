Crónica del Líbano - España, 59-104

España empezó de la mejor manera el torneo Preolímpico de baloncesto masculino, que se disputa en Valencia, y vapuleó a la selección del Líbano (59-104) en La Fonteta con una gran autoridad y empezar así a soñar con estar en Paris 2024, aunque todavía quede mucho camino por recorrer y el siguiente paso sea ante Angola, con la revancha de Barcelona 92 en mente y el primer objetivo; estar en semifinales. Los de Sergio Scariolo, liderados por el interior de los Memphis Grizzlies Santi Aldama y el '5' de Golden State Warriors Usman Garuba, anularon al Líbano de inicio y el partido consistió prácticamente en un frontón con la canasta asiática como objetivo. España fue a más, no dudó, no frenó y cuajó una gran actuación. Poca resistencia pudo oponer el Líbano más allá de situarse 6-5 arriba en el primer cuarto. Esa fue su máxima ventaja y le duró apenas 33 segundos. Superado ese espejismo, #LaFamilia española puso la directa y no paró ni titubeó hasta ese 59-104 final, tras tener una máxima ventaja de 47 puntos. Con esta victoria, España está prácticamente clasificada para semifinales. Le basta con ganar a Angola pero incluso un segundo 'Angolazo' podría dejar a España en 'semis', como segunda. Pero ese escenario, visto este primer duelo ante un Líbano que en Asia va creciendo y que tiene a jugadores interesantes como Omari Spellman, Youssef Khayat y Sergio El Darwich, no se contempla. Sin duda, una posible pequeña lesión muscular de Juancho Hernangómez, que apenas pudo jugar 8 minutos, es la única nota negativa de un partido en el que España estuvo enorme en defensa y en ataque, con una actuación coral pese a que destacaron los 17 puntos de Santi Aldama, 'MVP' del partido, o los 15 de Usman Garuba y 14 del 'local' Jaime Pradilla. Y es que la noche permitió rotar y dar minutos a jugadores que, en caso de llegar a París, quizá no sean tan protagonistas. Destacó también la racha de triples de Darío Brizuela, con cuatro de ellos consecutivos en el último cuarto para catapular a España por encima de los 100 puntos y a esas diferencias máximas estratosféricas. Con 31-51 al descanso, el trabajo estaba hecho y lo mejor fue que en la segunda parte, lejos de bajar el ritmo y los brazos, los de Scariolo hicieron caso de su técnico y fueron a por más, tras un tiempo muerto en el que el italiano apeló a seguir al máximo. Y ello sin un gran desgaste físico, ya que tan solo Xabi López-Arostegui (23:35) y Santi Aldama (22:22) superaron los 20 minutos de juego en pista. ESPAÑA CONTROLA A SPELLMAN, EL FARO LIBANÉS El mejor jugador libanés fue el interior Youssef Khayat, de la universidad Bowling Green State de Estados Unidos, con 20 puntos. Pero la gran referencia al inicio del choque fue Omari Rasulala Spellman, el interior de origen estadounidense que ganó un título de la NCAA en 2018 con Villanova siendo uno de los mejores de la clase de 2016. No obstante, pese a ser 'drafteado' por los Atlanta Hawks, no brilló en la NBA ni en la G League y optó por irse a jugar a Corea del Sur y nacionalizarse libanés. Anotó 13 puntos ante España, pero fue de más a menos y acabó maniatado por los interiores españoles, sin poder hacer nada ante Aldama, Garuba ni Willy Hernangómez. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: LÍBANO, 59 - ESPAÑA, 104 (31-51, al descanso). --EQUIPOS. LÍBANO: Khalil (-), El Darwich (13), Haidar (2), Spellman (13) y Khayat (20) --quinteto inicial--; Zeinoun (-), Mansour (3), Ezzedine (2), Gyokchyan (-), Mezher (-) y Hadidian (6). ESPAÑA: Brown (7), Llull (6), López-Arostegui (6), Aldama (17) y Willy Hernangómez (8) --quinteto inicial--; Pradilla (14), Fernández (9), Brizuela (12), Díaz (6), Juancho Hernangómez (2), Garuba (15) y Núñez (2). --PARCIALES: 18-24, 13-27, 13-27 y 15-26. --ÁRBITROS: Kozlovskis (LAT), Batista (PUR) y Burns (USA). Sin eliminados. --PABELLÓN: Pabellón Fuente de San Luis.

