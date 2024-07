Ana Obregón, con su hijo Aless en la camiseta durante un divertido paseo con su nieta Ana Sandra

Ana Obregón vive uno de los veranos más especiales de los últimos años gracias a su nieta Ana Sandra, que con 15 meses y caminando cada vez con más soltura, hace las delicias de su orgullosa abuela. Compaginando a la perfección el cuidado de la pequeña con su labor al frente de la Fundación Aless Lequio -hace tan solo unos días donó 60.000 euros al Laboratorio de Investigación del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona (PCCB) para avanzar en la lucha contra el sarcoma de Ewing- la bióloga disfrutó de una divertida jornada con la niña en un centro comercial cercano a su domicilio. Pendiente en todo momento de Anita, la protagonista de 'Ana y los siete' dio un tranquilo paseo sin soltar la mano de su nieta, que curiosa y sonriente miraba a su aldedor maravillándose de todo lo que encontraba a su paso mientras intercambiaba miradas divertidas con su abuela. La pequeña, que como ha asegurado Ana en más de una ocasión es "igualita" a su papá -lo cierto es que el parecido con Aless Lequio es asombroso tanto en el físico como en los gestos- se ha convertido en la mejor compañera de aventuras de la bióloga, y pronto pondrán rumbo a su residencia en la Costa de los Pinos en Palma de Mallorca para disfrutar de unas vacaciones familiares al borde del mar. Con su hijo siempre presente, la presentadora homenajeó a su hijo luciendo una camiseta muy especial con una fotografía impresa de ambos cuando Aless era pequeño. Fue el pasado 23 de junio cuando el joven hubiese cumplido 32 años y, como no podía ser de otro modo, Ana le dedicó un desgarrador mensaje en redes sociales: "Amor de mi vida. Hoy hace 32 años que nacimos los dos porque tú me diste la vida. Naciste en la noche más mágica del año, por eso embrujaste con tu luz a todos los que tuvimos la suerte de quererte. Hoy cumplirías 32 años. Guardo aquella flor que me regalaste el día que cumpliste 4 años tatuada con sangre en mi corazón. Lo siento, no puedo decirte nada más…. el dolor me lo impide. Te amo. Mamá" escribió en Instagram, acompañando su emotiva felicitación de un vídeo con numerosas imágenes de su hijo. "Un día especial" sobre el que la presentadora evitó pronunciarse durante su paseo con Ana Sandra, pidiendo "respeto" a la prensa porque a pesar de que la alegría ha vuelto a su vida con la llegada de su nieta, el dolor por la ausencia de Aless -fallecido el 13 de mayo de 2020 a causa de un Sarcoma de Ewing- sigue siendo demasiado intenso.

