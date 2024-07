Alejandra Rubio y Carlo Costanzia tienen planes de irse a vivir juntos

En apenas 6 meses se convertirán en padres de su primer hijo, por lo que a nadie ha pillado por sorpresa que Alejandra Rubio confirmase este martes en su reaparición en 'Así es la vida' tras superar el Covid que sus planes más inmediatos pasan por irse a vivir con Carlo Costanzia. Y es que a pesar de las críticas que han recibido por anunciar su futura paternidad a golpe de exclusiva, y por su manera de gestionar -con soberbia y altivez según diferentes tertulianos televisivos- la expectación mediática por su embarazo, la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores están enamoradísimos y, lejos de separarles, la polémica que les rodea les ha unido más que nunca. De ahí que estén planeando comenzar a vivir juntos cinco meses después de conocerse. Alejandra ya ha dejado claro que no se instalarán en el piso de Carlo, un bajo a pie de calle en una humilde zona de Vallecas. Al margen de la falta de privacidad -ya que se encuentrana a las cámaras cada vez que salen por la puerta- es un sitio demasiado pequeño para la llegada de un bebé a sus vidas. En el aire, si se quedarán en el coqueto ático que tiene alquilado la nieta de Teresa Campos en Aravaca, muy cerca de la residencia de su madre. Por el momento la colaboradora no da ningún detalle al respecto, pero lo cierto es que su novio pasa cada vez más tiempo en su casa, donde también se ha llevado a su perra Mía, a la que Alejandra pasea a diario por los alrededores. Sin embargo, y a pesar de las veces que ha ido ya a su nuevo 'nidito de amor', parece que Carlo todavía no sabe dónde vive su pareja. O por lo menos eso parece al ver lo despistado que estaba al llegar al edificio en el que reside la madre de su futuro hijo. Mirando a un lado y a otro a la búsqueda de cámaras, el actor llamaba por teléfono a su chica para que le dijese cuál es el piso al que tenía que timbrar. Algo que no le quedó demasiado claro, viendo sus intentos con el videoportero antes de lograr abrir el portal y entrar, por fin, a la casa de Alejandra. Horas antes era la hija de Terelu la que llegaba a su domicilio y, reconociendo que está "agotada" de las preguntas de la prensa, dejaba en el aire si finalmente Carlo se mudará con ella o si, por el contrario, buscarán un nuevo hogar para cuando nazca su bebé: "Yo qué sé, amor. Voy a trabajar, que es lo que tengo que hacer, ¿vale?" ha exclamado. Además, Alejandra ha admitido que todavía no sabe cuándo se conocerán su padre y su novio, "no soy adivina, no tengo ni idea", pero sí ha dejado claro que la presentación oficial se producirá de un momento a otro.

