Alcaraz: "No soy ningún salvador del tenis"

Londres, 3 jul (EFE).- El español Carlos Alcaraz, que se clasificó este miércoles a tercera ronda, negó que él sea el salvador del tenis después de que el diario británico "The Sunday Times" le calificara de esta manera en una entrevista.

"Son elogios muy buenos, que acepto, que sientan bien", dijo el murciano este miércoles en rueda de prensa. "No me siento como el salvador del tenis. El tenis va evolucionando, hemos tenido una etapa muy bonita. Seguimos disfrutando de Djokovic, de Rafa lo que puede jugar, Roger ya no está. Nosotros intentamos poner buen tenis, hacer disfrutar a la gente. Hay jugadores que son bonitos de ver, pero yo no soy ningún salvador del tenis ni me acerco a ello", explicó el de El Palmar.

El español se enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe en tercera ronda, al que ya derrotó en el camino a su primer Grand Slam en Nueva York hace dos años.

"Es una situación completamente diferente. Jugábamos en Estados Unidos, semifinales del Abierto de Estados Unidos, contra un estadounidense. Todo el mundo le quiere. Es un aura diferente, una sensación diferente. Fue un gran partido, grandes puntos, el público los disfrutó. Estoy seguro de que la gente le va a gustar este partido. Recuerdo que jugué a un gran nivel. Tuve punto de partido en el cuarto set y nos fuimos a cinco. Espero que no pase lo mismo esta vez".

Además, Alcaraz apuntó al uso del teléfono como uno de los aspectos que tiene que mejorar en el futuro.

"Lo uso mucho, no os voy a mentir. Es algo que tengo que mejorar. En los entrenamientos no veo el teléfono. Tenemos que respetar ciertos momentos. Los entrenamientos es nuestro trabajo, tenemos que estar concentrado en ello". EFE

