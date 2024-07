Un error en móviles Pixel 6 los bloquea después de un restablecimiento de fábrica

Usuarios de 'smartphones' Pixel 6 han reportado un error que deja bloqueados los dispositivos al realizar un restablecimiento de fábrica, momento en que se indica que no es posible cargar el sistema Android. Según ha avanzado Tech-Issues Today y recoge The Verge, los propietarios de este modelo fabricado por Google han señalado a través de foros que una vez se procede al formateo del dispositivo, en la pantalla se muestra la opción de volver borrar todos los datos que almacena. Sin embargo, al volver a restablecer el sistema de los Pixel 6, se indica que "no se puede habilitar ext4 verity" y que falta un archivo al que denominda "tune2fs". A continuación, el dispositivo se queda bloqueado en el modo de recuperación de Android o entra en un bucle que lo deja inutilizable. Este problema, que afectaría a los diferentes modelos de la familia Pixel 6 -Pixel 6, Pixel 6A y Pixel 6 Pro- ya se ha escalado al equipo técnico correspondiente, que actualmente investiga a qué puede deberse esta falla. Conviene recordar que no es la primera vez que estos dispositivos registran problemas a nivel de 'software', ya que hace unos meses algunos propietarios de esta versión informaron sobre la aparición de diferentes fallos en sus terminales al actualizarlos a Android 14.

