Santiago Segura anuncia el regreso de 'Torrente' y desvela el título de la sexta película de la saga

El actor y director de cine Santiago Segura ha anunciado este lunes el regreso de 'Torrente' con la sexta película de la saga protagonizada por el personaje ficticio de José Luis Torrente, un policía machista, racista y franquista, con el que el cineasta alcanzó grandes cuotas de popularidad. En una entrevista en 'El Hormiguero' de Antena 3, Santiago Segura ha adelantado que lleva dos años y medio escribiendo la nueva película de 'Torrente', cuyo rodaje está previsto que se inicie el año que viene. Sin dar más detalles, el actor sí que ha avanzado que la cinta se titulará 'Torrente presidente'. El cineasta, inmerso en la promoción de 'Padre no hay más que uno 4', ha señalado que cree que los españoles son unos "cachondos" y seguirán teniendo "mucho sentido del humor" con el regreso de 'Torrente', una cinta protagonizada por él mismo y que estrenó por primera vez en el año 1998. "La gente entiende claramente lo que es la ficción. Dentro de lo que es la ficción pues hay cosas que dices 'qué mal gusto', 'no me ha agradado'... pero no pasa nada, es una broma", ha defendido Segura.

Compartir nota: Guardar Nuevo