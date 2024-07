La NASA pone fin a su misión NEOWISE para buscar asteroides y cometas

Después de más de 14 años de ciencia en el espacio, la misión NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer) de la NASA finalizará el 31 de julio. El final de NEOWISE, que utiliza un telescopio espacial para buscar asteroides y cometas, está vinculado al Sol. Aproximadamente cada 11 años, nuestra estrella experimenta un ciclo de mayor actividad que alcanza su pico durante un período llamado máximo solar. Los eventos explosivos, como las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal, se vuelven más frecuentes y calientan la atmósfera de nuestro planeta, lo que hace que se expanda. Los gases atmosféricos, a su vez, aumentan la resistencia de los satélites que orbitan la Tierra, ralentizándolos. Con el Sol actualmente aumentando a los niveles máximos previstos de actividad, y sin un sistema de propulsión para que NEOWISE se mantenga en órbita, la nave espacial pronto descenderá demasiado para ser utilizable. DOS MISIONES EN UNA El telescopio infrarrojo dejará de funcionar después de haber superado los objetivos científicos no para una, sino para dos misiones, comenzando como WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer). WISE, gestionado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California, se lanzó en diciembre de 2009 con una misión de seis meses para escanear todo el cielo infrarrojo. En julio de 2010, WISE había logrado esto con una sensibilidad mucho mayor que los estudios anteriores, y la NASA extendió la misión hasta 2011. Durante esta fase, WISE estudió galaxias distantes, cometas que expulsan gases, estrellas enanas blancas en explosión y enanas marrones. Identificó decenas de millones de agujeros negros supermasivos que se alimentan activamente. También generó datos sobre discos circunestelares (nubes de gas, polvo y escombros que giran alrededor de las estrellas) que los científicos ciudadanos continúan extrayendo a través del proyecto Disk Detective. Además, se destacó en la búsqueda de asteroides del cinturón principal, así como objetos cercanos a la Tierra, y descubrió el primer asteroide troyano terrestre conocido. Además, la misión proporcionó un censo de objetos oscuros y tenues cercanos a la Tierra que son difíciles de detectar para los telescopios terrestres, lo que reveló que estos objetos constituyen una fracción considerable de la población de objetos cercanos a la Tierra. Invisibles a simple vista, los objetos cálidos emiten longitudes de onda infrarrojas. Para evitar que el calor generado por el propio WISE interfiriera en sus observaciones infrarrojas, la nave espacial dependía de un refrigerante criogénico. Cuando se agotó el refrigerante, WISE había cartografiado el cielo dos veces y la NASA puso la nave espacial en hibernación en febrero de 2011. Poco después, Mainzer y su equipo propusieron una nueva misión para la nave espacial: buscar, rastrear y caracterizar objetos cercanos a la Tierra que generen una fuerte señal infrarroja a partir de su calentamiento por el Sol. "Sin refrigerante, tuvimos que encontrar una manera de enfriar la nave espacial lo suficiente para medir las señales infrarrojas de los asteroides", dijo Joseph Masiero, investigador principal adjunto de NEOWISE y científico de IPAC, una organización de investigación de Caltech en Pasadena, California. "Al ordenarle al telescopio que mirara fijamente al espacio profundo durante varios meses, determinamos que irradiaría solo el calor suficiente para alcanzar temperaturas más bajas que aún nos permitirían adquirir datos de alta calidad". La NASA reactivó la misión en 2013 bajo el Programa de Observación de Objetos Cercanos a la Tierra, un precursor del actual programa de defensa planetaria de la agencia, con el nuevo nombre de NEOWISE. Al observar repetidamente el cielo desde la órbita baja de la Tierra, NEOWISE ha realizado 1,45 millones de mediciones infrarrojas de más de 44.000 objetos del sistema solar hasta la fecha. Eso incluye más de 3.000 NEO, 215 de los cuales descubrió el telescopio espacial. Veinticinco de ellos son cometas, entre ellos el famoso cometa NEOWISE, que fue visible en el cielo nocturno en el verano de 2020. "La nave espacial ha superado todas las expectativas y ha proporcionado una gran cantidad de datos que la comunidad científica utilizará durante las próximas décadas", dijo Joseph Hunt, director del proyecto NEOWISE en el JPL. "Los científicos e ingenieros que trabajaron en WISE y a través de NEOWISE también han creado una base de conocimientos que ayudará a informar futuras misiones de estudio infrarrojo". El telescopio espacial continuará su estudio hasta el 31 de julio. Luego, el 8 de agosto, los controladores de la misión en el JPL enviarán un comando que pone a NEOWISE en hibernación por última vez. Desde su lanzamiento, la órbita de NEOWISE se ha ido acercando a la Tierra. Se espera que NEOWISE se queme en la atmósfera de nuestro planeta en algún momento entre finales de 2024 y principios de 2025. NUEBVO TELESCOPIO ESPACIAL INFRARROJO PARA 2027 Otra misión de la NASA está tomando forma, aprovechando la experiencia adquirida con NEOWISE: NEO Surveyor (Near Earth Object Surveyor) de la NASA, el primer telescopio espacial infrarrojo construido específicamente para la búsqueda de objetos peligrosos cercanos a la Tierra. Programado para su lanzamiento a fines de 2027, será un gran paso adelante en la estrategia de defensa planetaria de la agencia, según la NASA. "Después de desarrollar nuevas técnicas para encontrar y caracterizar objetos cercanos a la Tierra ocultos en grandes cantidades de sus datos de sondeo infrarrojo, NEOWISE se ha vuelto clave para ayudarnos a desarrollar y operar el telescopio espacial infrarrojo de próxima generación de la NASA. Es una misión precursora", dijo en un comunicado Amy Mainzer, investigadora principal de NEOWISE y NEO Surveyor en la Universidad de California en Los Ángeles. "NEO Surveyor buscará los asteroides y cometas más difíciles de encontrar que podrían causar daños significativos a la Tierra si no los encontramos primero".

