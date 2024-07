Garamendi, sobre la reducción de jornada: "Hemos planteado de todo y no nos han escuchado en nada"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha indicado este martes que la patronal ha planteado "de todo" en relación a la negociación para la reducción de jornada y el Gobierno no les ha escuchado "en nada", por lo que ha acusado al Ejecutivo de "monólogo social". Garamendi, en declaraciones a los medios antes de asistir a un desayuno informativo del presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha afirmado que el Gobierno no les ha dejado plantear "absolutamente nada" y ha señalado que si la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere llevar adelante "su norma" porque le "obliga su pacto", pues la CEOE "no tiene más que decir". "Tenemos la libertad de decir que no nos gusta, eso no es una burla, parece que solo puedes ser buena persona si dices lo que le gusta. El Gobierno tiene la facultad de plantear los temas que tiene que plantear, pues que lo haga", ha reiterado Garamendi. En este sentido, el líder de la patronal se ha preguntado si no era ayer cuando se iba a cerrar la negociación, después de que el Ministerio de Trabajo diera una semana de plazo a la CEOE para presentar por escrito su propuesta, plazo que concluyó en la reunión mantenida ayer. "¿No era ayer? ¿Por qué una semana más? Que lo hagan ya", ha llegado a decir Garamendi, que ha reprochado al Gobierno haber planteado "de todo" y no haberles escuchado "en nada".

