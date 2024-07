El Real Madrid anuncia la renovación del alero croata Mario Hezonja hasta 2029

El alero croata Mario Hezonja llegó a un acuerdo con el Real Madrid para renovar su contrato como madridista por las próximas cinco temporadas, es decir, hasta 2029, después de que el propio jugador avanzara el 20 de junio que continuaría en el equipo blanco "mucho tiempo", según un comunicado. "El Real Madrid y Mario Hezonja han alcanzado un acuerdo para la ampliación del contrato del jugador, que queda vinculado al club durante las próximas cinco temporadas", avanzó la entidad madridista en su página web. Hezonja seguirá en el Real Madrid las próximas cinco temporadas, con el objetivo de ampliar un palmarés en la que ya relucen una Copa de Europa, una Liga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España, desde su llegada hace dos cursos. El croata ya dijo el 20 de junio que seguiría en el Real Madrid, después de ser agente libre unos días y pese a los fuertes rumores de un cambio de aires hacia Barcelona. "Mi única intención era quedarme así que me alegra comunicaros que continuaré mi andadura en mi casa, en mi Real Madrid y ¡durante mucho tiempo!", expresó en su cuenta de la red social 'X'. El polivalente alero, de 29 años, explicó que el Real Madrid apostó fuerte por él en el pasado. "Creyó en mí cuando muchos no lo hicieron, se preocupó por mí y por mi familia desde el primer día que llegué y nos hizo sentir como en casa", se sinceró. Hezonja, agente libre desde su último partido de la temporada, era libre de decidir dónde jugar y fue el primero, tras días de rumores y especulaciones, en pronunciarse sobre su futuro. "Por ahora no he llegado a ningún acuerdo con nadie, y como ya he dicho, ¡siempre lo oiréis primero de mí!", añadió sobre rumores que lo vincularon en su día con el Barça. Esta temporada, el de Dubrovnik promedió en 22 minutos en pista en la Liga Endesa 10,6 puntos, 4,4 rebotes y 1,4 asistencias para una valoración media de 11,2. En la Euroliga, que el Real Madrid perdió en la final, promedió 13,5 puntos, 4,6 rebotes y un 13,3 de valoración.

