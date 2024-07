Bibiana Fernández confiesa cómo vivirá su amiga Mar Flores el papel de abuela

Bibiana Fernández vuelve a los escenarios de la mano de 'La Señora', un montaje de Pablo Urquijo inspirado en el estreno den la década de los 70 de Las Criadas de Jean Genet. La obra, que se estrena el próximo 3 de julio, estará disponible para los espectadores hasta el próximo 4 de agosto en el Teatro Pavón, de Madrid. Con la naturalidad y sencillez que le caracteriza, Bibiana habló de uno de los temas que copan la actualidad en las últimas semanas, la próxima paternidad de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. En cuanto a cómo llevará Mar Flores su nueva faceta como abuela, la actriz confesó: "Ellos no tienen tampoco tanta relación desde hace tiempo, porque él se crió con su padre, entonces no lo sé, ella tiene cuatro hijos más, tiene cinco hijos" y añadía la respecto: "La llegada de un niño al mundo me parece que es una alegría, quizás la forma de gestionar los que tienen ellos, que están muy nerviosos, es el problema". Cosciente de que los futuros papás no están llevando del todo bien la presión de la prensa desde la noticia del embarazo, al igual que tampoco lo están haciendo sus respectivas familias, Bibiana les invita a llevarno con mayor naturalidad. "Tener hijos es algo muy sano y muy bonito si las cosas van bien. Por otro lado, si cobras exclusivas, hay mucha gente que las cobra, con lo cual no es ningún delito, está permitido, la gente gana dinero, ganan dinero los medios, ganan dinero la gente, por lo cual perfecto" sentenciaba la colaboradora sobre las fuertes críticas que ha recibido la pareja por haber vendido algunas exclusivas. Si le preguntan por la maternidad y si alguna vez deseó convertirse en mamá en solitario, Bibiana se muestra muy sincera al respecto. "Nunca tuve un instinto maternal muy grande porque si no lo hubiera hecho. Yo las cosas que me he propuesto en la vida las he hecho. Y ahora ya a estas alturas de la contienda, pues ya no sería capaz. Con la edad que tengo, tengo 70 años, no sé cuántos años voy a vivir, pero no voy a dejar al niño en manos del destino". Siempre muy cercana con su ex pareja Asdrúbal, Bibiana reconoció que hace mucho tiempo que habla con él y es que la relación que mantenían no era diaria sino más bien en fechas señaladas como aniversarios o cumpleaños. "Normalmente me suele llamar en fechas, en aniversarios, en cumpleaños, en cosas de esas, pero últimamente no. Tiene un hijo que vive aquí en Madrid y no he hablado con él tampoco" sentenció.

