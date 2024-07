Alejandra Rubio, sobresaturada, rompe a llorar y se enfrenta a sus compañeros para defender a Carlo Costanzia

Alejandra Rubio ha regresado a 'Así es la vida' después de una ausencia debido a haber contraído COVID-19. La colaboradora ha aprovechado su retorno para hablar en directo sobre la reciente entrevista que Carlo Costanzia, padre del hijo que espera, concedió el pasado fin de semana. Sin embargo, la actitud defensiva de Alejandra ha sorprendido a sus compañeros, lo que ha desatado un tenso intercambio de comentarios en el programa. La hija de Terelu Campos se ha mostrado firme en su defensa de Carlo, declarando: "A mí me parece que él lo ha hecho muy bien, lo ha hecho bastante mejor que yo, la verdad. Porque yo me puse mucho más nerviosa el otro día, él lo hizo desde otro lugar, que me parece el adecuado, y estuvo muy bien". Estas palabras, sin embargo, no apaciguaron las críticas de sus compañeros, que le han reprochado su postura defensiva. "No, no es que me sienta mal, es que no tenía que haber entrado. Tenía que haberlo hecho desde otro lugar, pero bueno, ya está. No quiere decir que no pensara las cosas que dije. Pero bueno, las podía haber dejado. Dicho de otra manera", ha expresado Alejandra, refiriéndose a su comportamiento en su última intervención televisiva. La situación se ha intensificado cuando Antonio Sánchez Casado ha hecho un comentario que Alejandra ha considerado ofensivo: "Comentarios de mierda que hacéis, un poco de cuidado. Estoy hasta aquí de las faltas de respeto". En ese momento, Sandra Barneda, la presentadora, ha tenido que intervenir para calmar los ánimos, a pesar de que la joven ha intentado suavizar sus palabras: "Has dicho que son siempre comentarios de mierda. Entonces, yo creo que hay que saber diferenciar, Alejandra. La verdad es que veníamos con ganas de verte. Nos hemos quedado mal. Porque no sabemos si es que estás sobresaturada". A pesar de sus esfuerzos, la nieta de María Teresa Campos se ha mostrado visiblemente afectada y terminó rompiendo a llorar: "Pues no lo llevo bien, es que creo que se ve. Y ya". Finalmente, entre lágrimas, Alejandra ha admitido el peso emocional que estaba llevando: "Yo sufro. Que sí, que sí, que eso lo entiendo, ya está, obviamente me van a poner verde igual por ahí encima por haber llorado y tal". Por su parte, Sandra ha tratado de consolarla recordando que las críticas provienen de personas que no la conocen realmente y que es importante mantener la cabeza fría ante la adversidad. Para terminar, han comentado las críticas que la joven ha recibido las últimas semanas, destacando los comentarios de Alexa Rivas en su contra: "Ya he respondido a muchas de las críticas. Sobre todo decir que yo no quiero una guerra con nadie. La que más me ha sorprendido es Alexia, que siempre he tenido buen feeling con ella y decirle que no he estudiado periodismo, pero es que una exclusiva y una primicia son cosas distintas. Da lecciones y al final queda mal ella. Para mi ella me parece una profesional, aunque también está sentada en plató por otra cosa". La hija de Terelu ha terminado su discurso admitiendo que está pasando por una mala época: "Como podéis comprobar no estoy en mi momento de gestionar las coaas bien. Para mí ha sido un chaparron enorme todo esto. Siempre he pasado de las críticas, les he dado cero importancia pero estoy en un momento sensible y ahora mismo me cuesta. Me queda mucho, esto acaba de empezar".

