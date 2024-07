Una asociación judía cree que la victoria de la extrema derecha en Francia anima la emigración a Israel

La victoria del partido de extrema derecha Agrupación Nacional en la primera vuelta de las elecciones francesas supone "un nuevo paso hacia" la aliya o emigración judía a Israel, ha declarado el máximo responsable de la asociación promigratoria judía Quelita, Ariel Kandel. "Es algo que tendrán que pensarse los aproximadamente 50.000 judíos franceses que están ahora mismo planteándose marcharse", ha afirmado Kandel en declaraciones a 'The Times of Israel'. Pese al posicionamiento de extrema derecha de la Agrupación Nacional, Kandel ha advertido de que la victoria del Nuevo Frente Popular, segundo en votos este domingo, podría ser "incluso un factor más decisivo" a favor de la emigración a Israel dado su rechazo a la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza. Agrupación Nacional ha sido la formación más votada en la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas celebrada este domingo con un 33 por ciento de votos, por delante de la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular (NFP, 28,5 por ciento) y la centrista Juntos por la República (22 por ciento). La segunda vuelta se celebrará el próximo 7 de julio y decidirá si la Agrupación Nacional tiene o no la mayoría absoluta que necesita para poder formar un gobierno en solitario.

