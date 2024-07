The Pretenders y su rock inauguran Les Nits de Barcelona en el Palacio de Pedralbes

Guillermo Cabellos

Barcelona, 1 jul (EFE).- The Pretenders, la banda liderada por Chrissie Hynde, ha dado el pistoletazo de salida al festival Les Nits de Barcelona en el Palacio de Pedralbes con una exhibición de rock sin fisuras, gracias a un repertorio ya mítico anclado en la figura de su cantante, fundadora y único miembro permanente del grupo.

Si esto tenía que ir de nostalgia ochentera, Chrissie Hynde se ha encargado de dejar claro que los tiros no irían por ahí, al menos no desde el principio, ya que los dos temas que han abierto la actuación en los Jardines de Pedralbes han sido 'Losing My Sense of Taste', de su último disco 'Relentless' y 'Turf Accountant Daddy', publicada en 2020 dentro de 'Hate For Sale'.

El torrente de guitarras ha seguido para dar paso a dos temas que, ahora sí, salieron en sus dos primeros discos: 'Kid', aparecido en su álbum debut homónimo 'Pretenders' de 1980, y 'Message of Love', de 'Pretenders II' de 1981, han recordado a cuando James Honeyman-Scott, Pete Farndon y Martin Chambers aún acompañaban a Hynde, antes de la muerte de los dos primeros a manos de la droga.

Tras una inocente amenaza de deleitar al público con canciones nuevas, la cantante ha considerado que aún no era momento, por lo que ha seguido con clásicos como 'Private Life', 'Back on the Chain Gang' y 'Hymn to Her', que ha acaramelado el ambiente antes de asaltar el jardín con 'Don't Get Me Wrong' y poner en pie al Real Sitio.

La voz de Hynde, siempre surfeando sobre las ondas surgidas de las guitarras eléctricas, ha propuesto a continuación 'Thumbelina', que gracias a su espíritu a caballo entre el country y el blues y un final atropellado ha exaltado al público.

La amenaza previa no eran palabras vacías, por lo que 'Let the Sun Come In', de su último trabajo, ha retumbado en la zona noble de Barcelona, antes de que siguieran con 'Time the Avenger' y 'Junkie Walk', con la inestimable ayuda del público a las palmas para acompañar el pegadizo estribillo.

Pese a sus 72 años y su melena ya totalmente blanquecina, la cantante nacida en Akron, Ohio –casualmente cuna también de dos superestrellas de la NBA como LeBron James y Stephen Curry–, ha mostrado un vigor musical inapelable, aunque sus movimientos sobre el escenario han sido más bien cautelosos.

Si Hynde es la única superviviente de la banda original, la estructura de cuarteto clásico sigue siendo respetada, por lo que The Pretenders ha formado con la cantante al frente junto a su guitarra, James Walbourne y Dave Page flanqueándola a los lados con guitarra y bajo, mientras que en la retaguardia se ha mantenido firme Kris Sonne a la batería.

Sin embargo, Chrissie Hynde sí se ha desprendido de su guitarra para añadir más emotividad a una ya lacrimógena 'I'll Stant By You' y para imprimir más carácter rítmico a 'Break Up the Concrete' acompañando a su banda con dos maracas.

De nuevo con la guitarra entre las manos, la líder de The Pretenders ha encadenado 'Up The Neck', 'Bad Boys Get Spanked', justo después de preguntar si había algún chico malo entre el público, y la rockerísima 'Middle of the Road', con solo de harmónica incluido, que ha puesto en pie los Jardines del Palacio de Pedralbes.

Tras una breve salida y con el público ya levantado y totalmente entregado, Chrissie Hynde y banda han regresado ante la fachada de la residencia borbónica con su versión de The Kinks de 'Stop Your Sobbing' y con 'Mystery Achievement', tema de su primer 'Pretenders', con el que han puesto fin a una nostálgica velada de rock en los Jardines del Palacio de Pedralbes. EFE

