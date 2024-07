Terelu Campos, enfadada, zanja los rumores de mala relación con Alejandra Rubio

En el punto de mira por su complicidad con su 'yerno' Carlo Costanzia en el plató de '¡De Viernes!' en su debut como colaboradora estrella del programa de los viernes noche de Mediaset, continúa la polémica en torno a Terelu Campos y Alejandra Rubio. Y es que a pesar de que madre e hija han dejado claro que su relación es maravillosa y que la presentadora se tomó fenomenal la noticia de que iba a ser abuela -a pesar de la juventud de la influencer y del poco tiempo de noviazgo que lleva con el hijo de Mar Flores- en diferentes programas se insiste en que las cosas no están bien entre ambas. El hecho de que Terelu no le dijese a su hija que iba a sentarse en '¡De Viernes!' para hablar de su embarazo, habría sentado fatal a la nieta de Teresa Campos, que ha reconocido recientemente en el podcast de Pilar Vidal que no le gusta que su madre hable de su vida privada y en alguna ocasión se ha enfadado por ello. Al margen de las especulaciones sobre cómo es en realidad su relación con Alejandra, Terelu ha reaparecido este domingo en el musical de Rocío Jurado -una versión renovada con orquesta en directo y muchas sorpresas- en el Teatro Albéniz de la capital, donde también hemos visto a su hermana Carmen Borrego y a otros amigos de Rocío Carrasco como Alba Carrillo o Boris Izaguirre, que han querido arropar a la hija de 'La más grande' en este estreno tan especial. Y aunque a su llegada no ha querido dar explicaciones sobre su relación con Alejandra y ha dejado en el aire cómo se encuentra la joven tras haber dado positivo en Covid estando embarazada, tras el espectáculo sí ha querido zanjar los rumores de mala relación con una mezcla de enfado y resignación: "Ay, de verdad. Va, es que lo sabes tú mejor que nadie, mi vida" ha exclamado entre suspiros, dejando claro que sigue tan unida a su hija como siempre. Mucho más sonriente se ha mostrado Carmen Borrego, que a su llegada al musical acompañada por su hija Carmen Rosa Almoguera y un grupo de amigas ha afirmado que vio "fenomenal" el primer 'cara a cara' en un plató entre su hermana y Carlo Costanzia.

