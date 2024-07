Muere la actriz italiana Maria Rosaria Omaggio, "La lozana andaluza"

Roma, 1 jul (EFE).- La actriz y escritora Maria Rosaria Omaggio, que se convirtió en un rostro muy popular de la televisión italiana en los años 70 y después trabajó con directores como Woody Allen, Andrezj Wajda y el español Vicente Escriva, con quien rodó "La lozana andaluza", ha fallecido este lunes en Roma a los 67 años por una enfermedad.

"Querida María Rosaria: Nos dejaste. Has comenzado tu nuevo viaje hacia la espiritualidad que tanto amabas. Has sido una amiga cariñosa, iluminadora, presente. Mujer guapa y educada. Te echaremos mucho de menos", se puede leer en su perfil de Istagram escrito por su amiga la directora Elena Flauto.

Nacida en Nápoles (sur), pero afincada en la capital desde hacía tiempo, la actriz había participado en 50 obras de teatro, 29 películas y 18 series en la televisión, donde había comenzado su carrera en el programa de la televisión pública RAI Canzonissima, en la temporada 1973-74, de la mano del mítico presentador Pippo Baudo, según los medios locales.

Artista de gran belleza, Omaggio posó en varias portadas de Playboy, la primera en 1976, cuando debutó en el cine con "Roma a mano armata", de Maurizio Merli y ese año también protagonizó "La lozana andaluza" de Escriva, que la hizo muy popular en España.

También se hizo famosa gracias "Squadra antiscippo" de Bruno Corbucci (Italia, 1976), "Pesadilla sobre la ciudad contaminada" de Umberto Lenzi (Italia, 1980), "Culo e camicia, de Pasquale Festa Campanile" (1981) o Giocare d'azzardo" (1982), de Cinzia TH Torrini; o "Le avventure dell'incredibile Ercole", de Luigi Cozzi (1985)

Por su papel de la periodista italiana Oriana Fallaci "Walesa - El hombre de la esperanza" (2013), de Andrzej Wajda, presentada en el 70º Festival de Venecia, ganó varios premios, entre ellos de la mejor interpretación de la Mostra. Omaggio siempre recordó ese papel, para el que se preparó muy concienzudamente.

También rodó con Woody Allen "To Rome With Love" (2012) y "Mujeres de la mafia" de Giuseppe Ferrara (Italia, 2001), además de escribir, dirigir y protagonizar el cortometraje "Hey you", presentado en el Festival de Cine de Giffoni de 2015.

Asimismo trabajó en el teatro y la televisión, además de ser escritora, embajadora de buena voluntad para la infancia de las Naciones Unidas e instructora de artes marciales chinas.