Magmas ocultos pueden magnetizar los remolinos lunares

Los misteriosos remolinos de color claro en la superficie de la Luna podrían ser rocas magnetizadas por la actividad de magma subterránea, confirman nuevos experimentos de laboratorio. Los remolinos lunares han desafiado una explicación fácil, pero los modelos recientes y los datos de las naves espaciales arrojan luz sobre el sinuoso misterio. Los datos muestran que las rocas en los remolinos están magnetizadas, y estas rocas desvían o redirigen las partículas del viento solar que bombardean constantemente la Luna. Las rocas cercanas reciben el impacto en su lugar. Con el tiempo, las rocas vecinas se oscurecen por las reacciones químicas causadas por las colisiones, mientras que los remolinos permanecen de color claro. Pero, ¿cómo se magnetizaron las rocas en los remolinos lunares? La Luna no tiene un campo magnético en la actualidad. Ningún astronauta o vehículo explorador ha visitado aún un remolino lunar para investigar. "Los impactos podrían causar este tipo de anomalías magnéticas", dijo en un comunicado Michael J. Krawczynski, profesor asociado de ciencias terrestres, ambientales y planetarias en Artes y Ciencias en la Universidad de Washington en St. Louis. Señala que los meteoritos regularmente dejan material rico en hierro en áreas de la superficie de la Luna. "Pero hay algunos remolinos en los que simplemente no estamos seguros de cómo un impacto podría crear esa forma y ese tamaño". Krawczynski cree que es más probable que algo más haya magnetizado localmente los remolinos. "Otra teoría es que hay lavas bajo tierra, que se enfrían lentamente en un campo magnético y crean la anomalía magnética", dijo Krawczynski, quien diseñó experimentos para probar esta explicación. Sus resultados se publicaron en el Journal of Geophysical Research: Planets. Krawczynski y la primera autora del estudio, Yuanyuan Liang, quien recientemente obtuvo su doctorado en ciencias de la Tierra, ambientales y planetarias en Artes y Ciencias, midieron los efectos de diferentes combinaciones de química atmosférica y tasas de enfriamiento magmático en un mineral llamado ilmenita para ver si podían producir un efecto magnetizante. "Las rocas de la Tierra se magnetizan muy fácilmente porque a menudo tienen pequeños trozos de magnetita, que es un mineral magnético", dijo Krawczynski. "Muchos de los estudios terrestres que se han centrado en cosas con magnetita no son aplicables a la Luna, donde no tienes este mineral hipermagnético". Pero la ilmenita, que es abundante en la Luna, también puede reaccionar y formar partículas de metal de hierro, que pueden magnetizarse en las condiciones adecuadas, descubrieron Krawczynski y su equipo. "Los granos más pequeños con los que estábamos trabajando parecían crear campos magnéticos más fuertes porque la relación entre el área de la superficie y el volumen es mayor para los granos más pequeños en comparación con los granos más grandes", dijo Liang. "Con una superficie más expuesta, es más fácil que los granos más pequeños experimenten la reacción de reducción". "Nuestros experimentos análogos demostraron que en condiciones lunares, podríamos crear el material magnetizable que necesitábamos. Por lo tanto, es plausible que estos remolinos sean causados por magma subterráneo", dijo Krawczynski, quien es miembro de la facultad en el Centro McDonnell para las Ciencias Espaciales de la universidad. Determinar el origen de los remolinos lunares se considera clave para comprender qué procesos han dado forma a la superficie lunar, la historia de un campo magnético en la Luna e incluso cómo las superficies de los planetas y las lunas generalmente afectan el entorno espacial que los rodea. Este estudio ayudará a interpretar los datos adquiridos por futuras misiones a la Luna, especialmente aquellas que exploran anomalías magnéticas en la superficie lunar. La NASA tiene la intención de enviar un rover a la zona de remolinos lunares conocida como Reiner Gamma en 2025 como parte de la misión Lunar Vertex. "Si se van a crear anomalías magnéticas con los métodos que describimos, entonces el magma subterráneo debe tener un alto contenido de titanio", dijo Krawczynski. "Hemos visto indicios de esta reacción que crea metal de hierro en meteoritos lunares y en muestras lunares de Apolo. Pero todas esas muestras son flujos de lava superficiales, y nuestro estudio muestra que el enfriamiento subterráneo debería mejorar significativamente estas reacciones de formación de metal". Por ahora, su enfoque experimental es la mejor manera de probar predicciones sobre cómo la lava invisible puede estar impulsando los efectos magnéticos de los misteriosos remolinos lunares.

